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Gerilimde yeni perde! Resmen kabul ettiler: Anlaşma bitti

DÜNYA HABERLERİ  | 06.12.2018 17:01 | Son Güncelleme

Ukrayna, Rusya ile "dostluğu" sona erdirdi. Ukrayna Parlamentosu, iki ülke arasında Dostluk, İş birliği ve Ortaklık Anlaşması'nı sonlandırdı.

Gerilimde yeni perde! Resmen kabul ettiler: Anlaşma bitti

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun anlaşmanın son bulması için Parlamento'ya getirdiği tasarı, genel kurulda 331 milletvekilinin 277'sinin oyuyla kabul edildi.

Tasarıya göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki dostluk anlaşması, 1 Nisan 2019'dan itibaren geçersiz sayılacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, 17 Eylül'de Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin kararıyla söz konusu anlaşmanın sonlandırılmasına ilişkin kararı imzalamıştı.

31 MAYIS 1997'DE İMZALANMIŞTI

Rusya ve Ukrayna arasında 31 Mayıs 1997'de imzalanan anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin temel anlaşmalarından birisi olarak görülürken, iki ülkeyi aynı zamanda "stratejik ortak" olarak da tanımlıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Rusya gerilim

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
rusya işgal edecek ukrayna yı ..
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