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Getjet uçağında kabin basıncı arızası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

Vilnius-Şarm eş-Şeyh tarifeli seferini yapan uçak, kabin basıncındaki arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'na yönlendirildi - Sorunsuz inişin ardından yolcular terminaldeki transit salona alınırken arızanın giderilmesinin ardından uçağın Mısır'a hareket edileceği öğrenildi

İSTANBUL (AA) - Getjet Havayolları'nın Vilnius-Şarm eş-Şeyh tarifeli seferini yapan uçağı kabin basıncındaki arıza nedeniyle yönlendirildiği Atatürk Havalimanı'na indi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'dan Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine 164 yolcusuyla hareket eden Litvanya hava yolu şirketi Getjet'in tarifeli uçağında arıza meydana geldi.

Marmara Denizi üzerindeyken kabin basıncı düştüğü öğrenilen uçağın pilotu, kuleden zorunlu iniş için izin istedi. Atatürk Havalimanı'na yönlendirilen uçak, saat 12.15'te sorunsuz şekilde indi.

Uçağın gerekli kontrolleri yapılırken yolcular da otobüslerle Dış Hatlar Terminali'ne götürüldü. Bir süre otobüste bekletilen yolcular, transit salona alındı.

Yolculardan Donatan Jaseniene, basın mensuplarına, uçaktaki sorunun ne olduğunu tam olarak bilmediklerini söyledi.

Jaseniene, kendilerine teknik bir problem olduğunun söylendiğini ifade ederek, "Yeni uçuşun planlanmasını ve bize bilgi verilmesini bekliyoruz." dedi.

Yolcuların, teknik arızanın giderilmesinin ardından aynı uçakla Mısır'a gönderileceği öğrenildi.

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arıza Atatürk Havalimanı Getjet kabin basıncı

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