HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Gezegendeki en tenha nokta! Covid yok ama anında ölebilirsiniz

Gezegendeki en tenha nokta! Covid yok ama anında ölebilirsiniz

16.02.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gitmenin yasak olduğu dünyanın en gizemli adası Kuzey Sentinel Adası, Covid-19'un ulaşamadığı tek yer olabilir. Gezegendeki en tenha noktalardan biri olan ada, içinde yaşayanların düşmanca tavırları yüzünden aynı zamanda gezegendeki en izole yer olarak kalmaya devam ediyor.

Gezegendeki en tenha nokta! Covid yok ama anında ölebilirsiniz

2020'de koronavirüs pandemisi başladığından beri hastalık tüm dünyaya yayıldı. Ancak dünya haritasının Hint Okyanusu'ndaki Kuzey Sentinel Adası da dahil olmak üzere virüsün ulaşamadığı iddia edebilecek bazı kısımları henüz var.

5aeda191ac0563209430760f

Kuzey Sentinel Adası'nda yaşayan Sentinel kabilesinin yaklaşık 60.000 sene önce Afrika'dan Asya'ya göçtükleri tahmin ediliyor. Medeniyeti reddeden bu vahşi kabile adaya kimseyi sokmuyor.

feature-a-sentilese-north-sentinel-island-1200x720

400 kişilik bir kabilenin yaşadığı tahmin edilen ada, Covid-19 salgınına kadar defalarca kez maceraperestler tarafından ziyaret edilmeye çalışıldı. Yıllar boyunca, kabileyi ve çok yakınlaşmaya cesaret eden insanları içeren birçok trajik olay yaşandı.

ADAYA KİMSEYİ SOKMUYORLAR

Adanın yakınından geçen gemiler kaza yaptıklarında ya da karaya oturduklarında kabile oklarla kazazedelere saldırıp adaya sokmamışlar. 2006 yılında ise adaya fazlaca yaklaşan 2 balıkçıyı öldürmüşler.

North-Sentinel-Island-Andamane-3

HASTALIKLARA KARŞI SAVUNMASIZLAR

1880'lerde İngiliz antropologlar ada halkı üzerinde araştırma yapmak için adadan 6 yerliyi kaçırmışlar.

PicsArt_02-13-01.54.41

Ancak daha önce dış dünyayla temas etmemiş bu insanlar hastalıklara karşı hiçbir bağışıklığa sahip değiller. Bu da onlar için ölümcül bir durum yaratıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'İdrar tiryakisi' uslanmıyor: Şimdi de...'İdrar tiryakisi' uslanmıyor: Şimdi de...
Tüm dünya '16 Şubat'ı beklerken.... "Türkiye karşı çıkmalı"Tüm dünya '16 Şubat'ı beklerken.... "Türkiye karşı çıkmalı"
Skandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdimSkandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdim
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Genel müdür ardında bu notu bıraktı

Genel müdür ardında bu notu bıraktı

20 TL'ye 1 milyon lira kazandı! İlk yaptığı şey bakın ne oldu

20 TL'ye 1 milyon lira kazandı! İlk yaptığı şey bakın ne oldu

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

Bölgede sıcak gelişme: Saldırı karadan bekleniyordu, başka yerden geldi!

Bölgede sıcak gelişme: Saldırı karadan bekleniyordu, başka yerden geldi!

Dünya merakla bekliyordu! Biden'dan son dakika Rusya açıklaması

Dünya merakla bekliyordu! Biden'dan son dakika Rusya açıklaması

İlginizi Çekebilir

Korku filmi gibi: Sevgilisini aylarca müshil ilacı vererek zehirledi

Korku filmi gibi: Sevgilisini aylarca müshil ilacı vererek zehirledi

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

'İdrar tiryakisi' uslanmıyor: Şimdi de...

'İdrar tiryakisi' uslanmıyor: Şimdi de...

Kadın hastalıklarına birebir! 12 günde mucize çözüm

Kadın hastalıklarına birebir! 12 günde mucize çözüm

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.