Gezegendeki en tenha nokta! Covid yok ama anında ölebilirsiniz

2020'de koronavirüs pandemisi başladığından beri hastalık tüm dünyaya yayıldı. Ancak dünya haritasının Hint Okyanusu'ndaki Kuzey Sentinel Adası da dahil olmak üzere virüsün ulaşamadığı iddia edebilecek bazı kısımları henüz var.

Kuzey Sentinel Adası'nda yaşayan Sentinel kabilesinin yaklaşık 60.000 sene önce Afrika'dan Asya'ya göçtükleri tahmin ediliyor. Medeniyeti reddeden bu vahşi kabile adaya kimseyi sokmuyor.

400 kişilik bir kabilenin yaşadığı tahmin edilen ada, Covid-19 salgınına kadar defalarca kez maceraperestler tarafından ziyaret edilmeye çalışıldı. Yıllar boyunca, kabileyi ve çok yakınlaşmaya cesaret eden insanları içeren birçok trajik olay yaşandı.

ADAYA KİMSEYİ SOKMUYORLAR

Adanın yakınından geçen gemiler kaza yaptıklarında ya da karaya oturduklarında kabile oklarla kazazedelere saldırıp adaya sokmamışlar. 2006 yılında ise adaya fazlaca yaklaşan 2 balıkçıyı öldürmüşler.

HASTALIKLARA KARŞI SAVUNMASIZLAR

1880'lerde İngiliz antropologlar ada halkı üzerinde araştırma yapmak için adadan 6 yerliyi kaçırmışlar.

Ancak daha önce dış dünyayla temas etmemiş bu insanlar hastalıklara karşı hiçbir bağışıklığa sahip değiller. Bu da onlar için ölümcül bir durum yaratıyor.



