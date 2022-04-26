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Gezi davasında 18 yıl hapis almıştı... Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı

26.04.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezi davasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verilen 7 sanıktan biri olan Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekmekçi'nin duruşmada son sözünü söylediği ancak karar açıklanırken mahkemede bulunmadığı ortaya çıktı.

Gezi davasında 18 yıl hapis almıştı... Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün karar duruşması görülen Gezi davasında, sanık Yiğit Ali Ekmekçi'nin sabah duruşmaya katıldığı ve son sözü sorulan sanıklar arasında da bulunduğu anlaşıldı. Son sözünde beraatini istediğini belirten Ekmekçi'nin mahkeme heyetinin müzakereye çekilerek verilen bir saat süren ara sırasında mahkemede bulunmadığı ortaya çıktı. Mahkeme heyeti, tutuksuz olarak yargılanan 7 sanıktan biri olan Ekmekçi hakkında bugün tutuklamaya yönelik yakalama kararı düzenledi. Ekmekçi yakalandığı yerde mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilecek.

18 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Gezi davasının dünkü duruşmasında, Yiğit Ali Ekmekçi'nin sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırarak tutuklanmalarına karar vermişti.

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Gezi Parkı
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