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Gezmek için 2 otomobil çalan hırsız tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 21:10 | Son Güncelleme

Samsun’da gezmek için bir günde 2 adet otomobil çalan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde B.K.

Gezmek için 2 otomobil çalan hırsız tutuklandı

Samsun’da gezmek için bir günde 2 adet otomobil çalan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde B.K. (41) adlı kişi, dün öğle saatlerinde Hançerli Mahallesi’nde bir matbaacıya ait otomobili çaldı. Aynı şahıs gece de 19 Mayıs Mahallesi’nde bir lokantacıya ait park halindeki otomobili çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak B.K.’yı Kökçüoğlu Mahallesi’nde gözaltına aldı. Şahsın üzerinde çalıntı araçların anahtarları ele geçirilirken otomobiller de aynı mahallede park halinde bulundu. B.K.’nın çaldığı her iki otomobilin de anahtarlarının üzerinde unutulduğu ve şahsın gezmek için çaldığı ortaya çıktı. Polisteki sorgusu tamamlanan B.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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