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Ghislaine Maxwell davasında ilk kadın tanık, 14 yaşında Epstein'in istismarına uğradığını anlattı

01.12.2021 06:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pedofil finansçı Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için aracılık yapmakla suçlanan Ghislaine Maxwell'in yargılandığı davada tanıklar dinlenmeye başlandı.

Ghislaine Maxwell davasında ilk kadın tanık, 14 yaşında Epstein'in istismarına uğradığını anlattı

Pedofil finansçı Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için aracılık yapmakla suçlanan Ghislaine Maxwell'in yargılandığı davada tanıklar dinlenmeye başlandı.

İkinci duruşmada, çiftin istismarına uğradığını söyleyen bir kadın ilk kez tanık sandalyesine oturdu.

Jane takma ismiyle ifade veren tanık, Epstein ile 14 yaşındayken cinsel ilişkiye girmeye başladığını, Maxwell'in de o ilişkiler sırasında sıkça aynı odada olduğunu anlattı.

Tanık Jane, Ghislaine Maxwell ve Jeffrey Epstein ile 1994 yılında Michigan'da bir gençlik kampında tanıştığını söyledi.

Aynı tanık, Epstein'i, öğrencilere burs veren bir zengin olarak tanıdığını da anlattı.

Savcılığın tanıklığına başvuracağı dört kadından biri olan tanık Jane, Epstein ile tanışmadan kısa süre önce babasını kaybettiğini ve ailesinin maddi olarak güç bir dönem geçirdiğini söyledi.

Jane, cinsel istimara uğradığı anlara ilişkin de ayrıntılı ifadelerde bulundu. Ghislaine Maxwell'in bu anlarda genelde aynı odada ve "oldukça rahat" olduğunu söyledi.

İlk kadın tanık, Maxwell'in kendisi ile seks hakkında konuştuğunu ve sonrasında her hafta bir ya da iki kez Epstein'in evine gitmeye başladığını anlattı.

Jeffrey Epstein ile ilk cinsel deneyimini de anlatan tanık kadın, bunun kendi geleceği ile ilgili konuşmalar sonrasında gerçekleştiğini ifade etti.

Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell in New York in 2005

Epstein'in kendisini havuz bölümüne götürdüğünü ve pantolonunu indirerek mastürbasyon yapmaya başladığını söyledi:

"Korkudan donmuştum. Daha önce penis görmemiştim. Dehşet içindeydim ve çok utanmıştım."

Jane isimli tanık, bu olaydan kısa süre sonra Florida'daki malikanede, Epstein ve Maxwell ile bir cinsel tecrübesini mahkemeye anlattı.

14 ve 16 yaşları arasında New York ve New Mexico arasında uçakla en az 10 kez seyahat ettiğini söyleyen tanık, başkalarının da katıldığı grup seks tecrübelerine itildiğini ve bunların canını yaktığını ifade etti.

25 yıllık pilotu da ifade verdi

Aynı duruşmada Epstein'in uzun yıllar boyunca özel uçağını kullanan pilotu da ifade verdi.

Davada tanık Jane'den önce ifade veren Larry Visoski, Prens Andrew, Bill Clinton, Donald Trump ve Kevin Spacey gibi isimlerin uçakta gördüğünü anlattı.

Savcıların, Maxwell'in Epstein'in işlerindeki rolünü sorduğu pilot Visoski, "Epstein büyük bir numaraydı. O ise iki numara." yanıtını verdi.

25 yıl Epstein'in pilotluğunu yapan Visoski

Visoski, ikilinin ilişkisi için de "romantik olmaktan çok iş ilişkisiydi" ifadesini verdi.

25 yıl Epstein'in pilotluğunu yapan Visoski, uçak içinde cinsel ilişkiye rastlamadığını söyledi.

Larry Visoski, Epstein'i ve Prens Andrew'u cinsel istismarla suçlayan Virginia Roberts Giuffre'ye de uçakta gördüğü yönünde tanıklık verdi.

61 yaşındaki Prens Andrew hakkındaki iddiaları reddediyor.

80 yılla yargılanan Ghislaine Maxwell de, Epstein'in suçları için günah keçisi yapıldığını savunuyor.

Büyük medya ilgisi olan davanın altı hafta süreceği açıklandı.

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