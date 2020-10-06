Ghislaine Maxwell’in cinsel saldırıda bulunduğu kadın konuştu: O bir canavar

Tasarım okulunda öğrenciyken tanıştığı Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'in nasıl hayatını kararttığını anlatan bir kadının açıklamaları deprem etkisi yarattı. Samatha adlı kadın, seks ticareti yapmaktan tutuklanan Maxwell’in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek, “Hayatımı kararttı” dedi. Pedofil milyarder Jeffrey Epstein, 18 yaşından küçük kızlardan seks ağı kurmak ve cinsel istismar suçlamalarıyla tutulduğu cezaevinde geçen yıl, 66 yaşındayken intihar etmişti. Epstein’in suç ortağı olduğu bildirilen eski sevgilisi Ghislaine Maxwell (59) ise geçtiğimiz temmuz ayında tutuklanmıştı. İngiliz basınına konuşan ve gerçek adının bilinmesini istemediği için ismini "Samantha" olarak veren 48 yaşındaki kadın, New York’un prestijli okullarından Parsons Üniversite'sinde tasarım öğrencisiyken para kazanmak için Epstein’in malikanesine gelenlere masaj yapmaya başladıktan sonra Maxwell’in cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü. "MAXWELL'İN CİNSEL SALDIRISINA UĞRADIM" Samantha şu iddialarda bulundu: “Masaj yapmak için Epstein’ın malikanesine 13 - 14 kez gittim. Ama sonra Maxwell seks ağında kullanacağı kızları bulmak için beni kullanmaya başladı. Ardından Maxwell’in cinsel saldırısına uğradım. Sonra Epstein'i de çağırdı. Korkudan onları durduracak bir şey yapamadım. Maxwell hayatımı kararttı, o her şeyin ardındaki gerçek bir canavar."

"Saldırıdan sonra seks işçisi olarak çalışmaya başladım. Maxwell’in Epstein gibi ölmesini değil en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diyen Samantha, Epstein ile ilk kez bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını, arkadaşının onu "tasarımlarla" ilgilendiği için "zengin bir adamın evine" davet ettiğini ve bu kişinin Jeffrey Epstein olduğunu anlattı. Samantha, "Benimle okulum ve tasarımlarım hakkında konuşuyordu. Sonra onun evinde bazı işler yapmakla ilgilenip ilgilenmediğimi sordu" ifadelerini kullandı. Samantha İngiliz The Sun gazetesine, 1993'ün sonundan 1994'ün başına kadar yaklaşık üç ya da dört kez masaj yapmak için Epstein'in evine gittiğini ve her seferinde 300 ila 400 dolar para aldığını söyledi. "GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA BANA KÜFRETTİ" Samantha, Epstain'in evine gittiği dört ya da beşinci kez Ghislaine Maxwell ile tanıştı. İddiaya göre Maxwell, Samantha'ya Epstein'in "sarışın sevdiğini" söyledi. Samantha'nın ise koyu renk saçları vardı. Samantha, Maxwell'in, kendisinden Epstein'e masaj yapması için genç kızlar bulmasını istediğini anlattı. Samantha, iddiaya göre 19 yaşındaki bir arkadaşını Epstein'in evine getirdi.