Ghislaine Maxwell’in cinsel saldırıda bulunduğu kadın konuştu: O bir canavar

Tasarım okulunda öğrenciyken tanıştığı Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'in nasıl hayatını kararttığını anlatan bir kadının açıklamaları deprem etkisi yarattı. Samatha adlı kadın, seks ticareti yapmaktan tutuklanan Maxwell’in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek, “Hayatımı kararttı” dedi.
Pedofil milyarder Jeffrey Epstein, 18 yaşından küçük kızlardan seks ağı kurmak ve cinsel istismar suçlamalarıyla tutulduğu cezaevinde geçen yıl, 66 yaşındayken intihar etmişti. Epstein’in suç ortağı olduğu bildirilen eski sevgilisi Ghislaine Maxwell (59) ise geçtiğimiz temmuz ayında tutuklanmıştı.
İngiliz basınına konuşan ve gerçek adının bilinmesini istemediği için ismini "Samantha" olarak veren 48 yaşındaki kadın, New York’un prestijli okullarından Parsons Üniversite'sinde tasarım öğrencisiyken para kazanmak için Epstein’in malikanesine gelenlere masaj yapmaya başladıktan sonra Maxwell’in cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü.
Samantha şu iddialarda bulundu:
“Masaj yapmak için Epstein’ın malikanesine 13 - 14 kez gittim. Ama sonra Maxwell seks ağında kullanacağı kızları bulmak için beni kullanmaya başladı. Ardından Maxwell’in cinsel saldırısına uğradım. Sonra Epstein'i de çağırdı. Korkudan onları durduracak bir şey yapamadım. Maxwell hayatımı kararttı, o her şeyin ardındaki gerçek bir canavar."
"Saldırıdan sonra seks işçisi olarak çalışmaya başladım. Maxwell’in Epstein gibi ölmesini değil en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diyen Samantha, Epstein ile ilk kez bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını, arkadaşının onu "tasarımlarla" ilgilendiği için "zengin bir adamın evine" davet ettiğini ve bu kişinin Jeffrey Epstein olduğunu anlattı.
Samantha, "Benimle okulum ve tasarımlarım hakkında konuşuyordu. Sonra onun evinde bazı işler yapmakla ilgilenip ilgilenmediğimi sordu" ifadelerini kullandı.
Samantha İngiliz The Sun gazetesine, 1993'ün sonundan 1994'ün başına kadar yaklaşık üç ya da dört kez masaj yapmak için Epstein'in evine gittiğini ve her seferinde 300 ila 400 dolar para aldığını söyledi.
Samantha, Epstain'in evine gittiği dört ya da beşinci kez Ghislaine Maxwell ile tanıştı. İddiaya göre Maxwell, Samantha'ya Epstein'in "sarışın sevdiğini" söyledi. Samantha'nın ise koyu renk saçları vardı.
Samantha, Maxwell'in, kendisinden Epstein'e masaj yapması için genç kızlar bulmasını istediğini anlattı. Samantha, iddiaya göre 19 yaşındaki bir arkadaşını Epstein'in evine getirdi.
Ancak arkadaşından 19 değil 16 yaşında olduğunu söylemesini istedi. Samanthai ertesi gün kızın aslında 19 yaşında olduğunun ortaya çıktığını ve Maxwell’in kendisine ağza alınmayacak küfür ve hakaretler ettiğini söyledi.
Bu yaşadıklarının hayatını mahvettiğini ve bir daha hiç toparlanamadığını anlatan Smantha, hiç evlenmediğini ve hayatının karardığını anlattı.
Maxwell, Epstein ile genç kadınlara cinsel tacizde bulunmak için komplo kurmak suçlamasıyla Brooklyn Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor.
İddianamede şu ifadeler var: "Maxwell her şeyden öte, reşit olmayanlara yönelik cinsel istismarı normalleştirmeye çalışıyordu, cinsel konular hakkında konuşuyor ve mağdur edilen kızların önünde soyunuyordu, reşit olmayan bir kız soyunduğunda ya da kızlar cinsel tacize uğradığında ya da Epstein istismar ettiğinde yine kurbanlarla aynı mekanda bulunuyordu."
Maxwell'in ara sıra Epstein'a masaj yaptığı ve kızları da yarı çıplak veya tamamen çıplak olarak masaj yapmaya teşvik ettiği de iddia ediliyor. Maxwell'in ayrıca soruşturma kapsamında yeminli ifadesinde yalan beyanda bulunup Epstein'ın istismarlarıyla ilgisi olmadığını öne sürdüğü, bu nedenle yalancı şahitlikle suçlandığı da belirtiliyor.
Fransa doğumlu Maxwell'in İngiltere ve ABD vatandaşlıkları var. Maxwell, tutuklanmadan önce New Hampshire'de, gözlerden uzak dev bir malikanede yaşıyordu.
Bir internet sitesinde malikane 'doğaseverler ve mahremiyetlerini korumak isteyenler için çok uygun bir ev' olarak tanımlanıyor. Yaklaşık 405 metrekarelik malikaneden dört yatak odası, dört banyo var.
İki internet sitesinde malikanenin değerinin 1 milyon dolardan fazla olduğu belirtiliyor.