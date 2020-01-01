Ghosn hakkında film gibi firar iddiası

Hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulurken, Japonya’dan kaçışı ile dünya kamuoyunu şoke eden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn’un firarına ilişkin iddialar Japonya ve Lübnan basınında geniş yer buldu.

ÖNCE TÜRKİYE ARDINDAN LÜBNAN'A GİTTİ



İddiaya göre, Tokyo’daki ikametinde yoğun güvenlik önlemleri altında ev hapsinde tutulan Ghosn, film senaryolarını aratmayan bir planla ülkeyi terk etti. Eşi Carole Ghosn’un yardımıyla kaçış planını organize ettiği belirtilen Ghosn, asker kökenli oldukları iddia edilen kişileri müzik grubu görünümünde evine davet etti. Gecenin sonunda enstrümanlarla birlikte evden ayrılan müzisyenler, Ghosn’u en büyük müzik aleti kutularından birinin içinde gözetim altındaki evden çıkardı. Yerel bir havaalanında kendisini bekleyen özel jete bindirilen Ghosn, önce Türkiye’ye, ardından da Lübnan’a gitti.

AVUKATI ŞAŞKIN



Sürpriz firar, Japonya’da Ghosn’un savunmasını üstlenen Avukat Junichiro Hironaka’yı da şaşırttı. Ghosn’un firarını şaşkınlıkla karşıladığını belirten Hironaka, müvekkiline ait pasaportların üçünün de denetim tedbirleri kapsamında elinde bulunduğunun altını çizdi. Hironaka, Ghosn’un yeni bir Fransız ya da Lübnan pasaportu ile ülkeyi terk ettiğine dair spekülasyonlar olduğunu söyledi.