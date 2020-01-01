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  4. Ghosn hakkında film gibi firar iddiası

Ghosn hakkında film gibi firar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Japonya’da yolsuzlukla suçlanırken ev hapsinden kaçarak Lübnan’a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn’un, bir müzik aleti kutusuna saklanarak Japonya’dan kaçırıldığı iddia edildi.

Ghosn hakkında film gibi firar iddiası

Hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulurken, Japonya’dan kaçışı ile dünya kamuoyunu şoke eden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn’un firarına ilişkin iddialar Japonya ve Lübnan basınında geniş yer buldu.

ÖNCE TÜRKİYE ARDINDAN LÜBNAN'A GİTTİ

İddiaya göre, Tokyo’daki ikametinde yoğun güvenlik önlemleri altında ev hapsinde tutulan Ghosn, film senaryolarını aratmayan bir planla ülkeyi terk etti. Eşi Carole Ghosn’un yardımıyla kaçış planını organize ettiği belirtilen Ghosn, asker kökenli oldukları iddia edilen kişileri müzik grubu görünümünde evine davet etti. Gecenin sonunda enstrümanlarla birlikte evden ayrılan müzisyenler, Ghosn’u en büyük müzik aleti kutularından birinin içinde gözetim altındaki evden çıkardı. Yerel bir havaalanında kendisini bekleyen özel jete bindirilen Ghosn, önce Türkiye’ye, ardından da Lübnan’a gitti.

AVUKATI ŞAŞKIN

Sürpriz firar, Japonya’da Ghosn’un savunmasını üstlenen Avukat Junichiro Hironaka’yı da şaşırttı. Ghosn’un firarını şaşkınlıkla karşıladığını belirten Hironaka, müvekkiline ait pasaportların üçünün de denetim tedbirleri kapsamında elinde bulunduğunun altını çizdi. Hironaka, Ghosn’un yeni bir Fransız ya da Lübnan pasaportu ile ülkeyi terk ettiğine dair spekülasyonlar olduğunu söyledi.

KAYIT YOK

Kamu yayıncısı NHK’nın Göçmenlik Ofisi kaynaklarına dayandırdığı habere göre ise, Ghosn’un ülkeyi terk ettiğine dair bir kayıt bulunamadı. Lübnan’daki güvenlik yetkilileri, ülkeye farklı bir isimle giriş yaptığı tahmin edilen Ghosn’un girişini resmen doğrularken, girişin yasal yollardan yapıldığı ve herhangi bir cezai tedbir gerektirmediği belirtildi. Yolcu listesinde Ghosn’un adının yer almadığını belirten bir havaalanı yetkilisi ise, Ghosn’un adının yer aldığı bir Fransız pasaportunun güvenlik noktasında ibraz edildiğini iddia etti.

İADE ANLAŞMASI YOK

Lübnan ile arasında iade anlaşması bulunmayan Japonya’da, Ghosn’un yargı önüne çıkarılmasına imkansız gözüyle bakılıyor. Buna rağmen, Japonya’nın Ghosn’un iadesini talep etmesi halinde Lübnan’ın işbirliği yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Japonya’da hakkında yürütülen maddi usulsüzlük soruşturması kapsamında 108 gün tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, “ağırlaştırılmış güven ihlali” ve “gelirini eksik bildirme” iddiaları ile suçlanıyordu. 6 Mart’ta kefaletle serbest bırakılan ve yoğun denetim tedbirleri altında ev hapsine alınan Ghosn, hakkındaki iddiaları başından beri reddediyordu. Tutukluluğunu politik bir hamle olarak niteleyen Ghosn, asıl amacın onu inşa ettiği küresel ittifakın dışında bırakmak olduğunu savunuyordu. Lübnan’a gittiğini doğrulayan bir açıklama yapan Ghosn, ülkedeki adaletsizlikten kaçtığını söylemişti.

Kaynak: İHA

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