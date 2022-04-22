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"Gıda sektöründe çalışanların yüzde 60’ı ellerini doğru yıkamıyor"

22.04.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa’da bazı çikolata ürünlerinde görülen, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da bu ürünlerin ithalatında analizi zorunluluğu getirilen salmonella virüsü hakkında bilgi veren uzmanlar, virüsün genellikle insan dışkısından bulaştığını dile getirdi. Gıda sektöründe çalışanların ellerini düzgün yıkamadığını iddia eden uzmanlar, ihmallerin olabileceğine işaret etti.

"Gıda sektöründe çalışanların yüzde 60’ı ellerini doğru yıkamıyor"

Son günlerde sürpriz yumurtalarda rastlanan ’salmonellaya’ virüsüne dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, gıda sektöründe çalışanların yüzde 60’ının ellerini doğru yıkamadığının tespit edildiğini söyledi.

"GIDA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR ELLERİNİ DOĞRU YIKAMIYOR"

Yiyecek sektöründe çalışanların ellerini düzgün yıkamadığına değinen Dr. Dikmen, “Son günlerde gıdalara mikroorganizma bulaşması söz konusu. Sürpriz yumurtalarda salmonella bulaşına rastlandığını ifade ediliyor. Bu kapalı ya da ambalajlı gıdalara mikroorganizmalar nasıl bulaşıyor? Bunun sebebi; insan, hayvan, gıda ek maddeleri, kullanılan malzemeler olabiliyor. Salmonella özellikle insan dışkısıyla bulaşır. ‘Portör’ dediğimiz kişiler var. Bunlar, sarmonella taşıyorlar ama kendilerinde belirtisi görünmüyor. Bu kişiler tamamıyla bulaştırıcı oluyorlar. Gıda sektöründe birçok araştırma yapıldı. Bu çalışmaların ortak noktası gıda sektöründe çalışan insanların yüzde 60’ının her yıkamada ellerini doğru yıkamadığı tespit edildi. Ellerini yıkıyorlar ama uygun şekilde yıkamıyorlar. Bunların dışında kullanılan kapların iyi temizlenmesi, artık bırakılmaması gerekiyor. 1 tane mikrop bırakırsanız, milyonlarca mikrop üreyebilir. Pakete bulaşan mikroplar süt ürünü, çikolata gibi yiyeceklere bulaşıp tekrar insanlara bulaşabilir” dedi.

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MİLYONLARCA ÇOĞALABİLİR

Bir mikroorganizmanın uygun koşullarda milyonlarca çoğalabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, “Salmonella olan kişilerde ishal, kusma, kramp şeklinde karın ağrısı gibi belirtileri olabilir. Bunlara besin zehirlenmesi diyoruz ama bazen viral ya da bakteriyel de olabiliyor. Normal şartlarda paketlenmiş ürünlerde bunları beklemiyoruz. Her şeyi temiz varsayıyoruz. Zaman zaman kaçaklar olabiliyor demek ki. Her şey düğün temizlenip, pastörize edilmiş sütten yapılsa pek bir şey olmaz. Demek ki bir yerde insan faktörünün bir etkisi var. Bir ihmal zincirleme durumlar ortaya çıkartıyor. Salmonella söz konusu fabrikanın kaplarında rastlanılmış. Demek ki düzgün bir temizlik yapılmamış. Normalde her paketli gıdaya önyargılı bakmamız sıkıntılıdır. Bu paketli ürünlere güvenmemiz lazım. Onun için de bizlerin güvenini sarsmamaları lazım. Bunun için titiz bir takip de gerekiyor” diye konuştu.

"ELLERİ VE PARMAK UÇLARINI OVALAYARAK YIKAMAK ÖNEMLİ"

Sektörde çalışan işçilerin ellerini nasıl yıkaması gerektiği konusunda da açıklamalarda bulunan Dikmen, şunları söyledi:

“Gıda sektöründe çalışanların ellerini yıkarken dikkat etmesi gereken hususlar var. Bu çalışanlar el yıkarken önce ellerini suyla ıslattıktan sonra yeterli miktar sabunla bilirlikte ellerini köpürtüp, parmak aralarını, ellerinin üstü ve altını ovalayarak yıkamalı. Ayrıca parmak uçlarını da avuç içlerinde ovalayarak yıkamalıdır. Bu ovalamanın ardından elleri duruladıktan sonra kâğıt havlu ile kurutmak gerekiyor. Elleri yıkamanın yanı sıra kurulamak da çok önemli. Gıda sektöründe çalışanlar için kâğıt havlu daha sağlıklıdır. Diğer yün havlu kişiye özel olmalıdır. Herkesin ortak kuruladığı bir havlu bir bulaş kaynağıdır. Özellikle tuvaletten sonra ellerin düzgün bir şekilde yıkanıp, kurulanması gerekiyor.”


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