Gıdınızdan kurtulmanızı sağlayacak en etkili egzersiz! Evde gıdınızı yok edebilirsiniz

Gıdı sarkması kilo alıp verme, yanlış duruş bozukluğu, genetik ve yaş nedeniyle meydana gelebiliyor. Erkekler sarkan gıdıları sakalları ile kamufle edebilseler de kadınlar bu konuda oldukça zorluk yaşıyor. Ancak gıdıları eritmek için evde yapılacak etkili çözümler bulunuyor. Gıdı nasıl gider sorusunu aratıyorsanız aşağıdaki etkili egzersizleri deneyebilirsiniz.

GIDIYI ERİTMEK İÇİN YAPILACAK EGZERSİZLER

Gıdınızı eritmek için yapacağınız hareketlerden etkili sonuçlar almak için her gün düzenli olarak yapmanız gerekmektedir. Her gün uygulayacağınız bu egzersizleri sonuçlarını bir ayda bile fark edebilirsiniz.

ÇENENİZE BASKI UYGULAYIN

Başınızı geriye doğru eğin ve tavana doğru bakın.

Çenenizin altında bir gerginlik hissetmek için alt çenenizi itin.

10 saniye basılı tutun ve bırakın.

ÇENENİZİ ÖNE DOĞRU UZATIN

Başınızı geriye doğru eğin ve tavana bakın.

Sağa eğin.

Alt çenenizi öne doğru kaydırın.

10 saniye basılı tutun ve bırakın.

Başınızı sola çevirerek aynı hareketi tekrarlayın.

