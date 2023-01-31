Gıdınızdan kurtulmanızı sağlayacak en etkili egzersiz! Evde gıdınızı yok edebilirsiniz

Gıdı sarkması kilo alıp verme, yanlış duruş bozukluğu, genetik ve yaş nedeniyle meydana gelebiliyor. Erkekler sarkan gıdıları sakalları ile kamufle edebilseler de kadınlar bu konuda oldukça zorluk yaşıyor. Ancak gıdıları eritmek için evde yapılacak etkili çözümler bulunuyor. Gıdı nasıl gider sorusunu aratıyorsanız aşağıdaki etkili egzersizleri deneyebilirsiniz.
Gıdınızı eritmek için yapacağınız hareketlerden etkili sonuçlar almak için her gün düzenli olarak yapmanız gerekmektedir. Her gün uygulayacağınız bu egzersizleri sonuçlarını bir ayda bile fark edebilirsiniz.
Başınızı geriye doğru eğin ve tavana bakın.
Sağa eğin.
Alt çenenizi öne doğru kaydırın.
10 saniye basılı tutun ve bırakın.
Başınızı sola çevirerek aynı hareketi tekrarlayın.