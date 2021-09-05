HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gine’de darbe açıklaması sonrası halk sokaklarda kutlama yaptı

Gine’de darbe açıklaması sonrası halk sokaklarda kutlama yaptı

05.09.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gine’de eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya liderliğindeki seçkin bir ulusal ordu birliğinin darbe açıklaması sonrası halk sokaklara inerek kutlama yaptı.

Batı Afrika ülkesi Gine’nin başkenti Konakri’de cumhurbaşkanlığı sarayının çevresinde silah seslerinin duyulması ve askerlerin görülmesinin ardından darbe yapıldığı bildirilmiş, darbenin başında ise eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya liderliğindeki seçkin bir ulusal ordu birliğinin olduğu açıklanmıştı.

Gine devlet televizyonu RTG’de canlı yayında darbe açıklaması yapan Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin gözaltına alındığını, hükümetin feshedildiğini, anayasanın askıya alındığını ve sınırların kapatıldığını bildirdi. Doumbouya ayrıca, en kısa sürede yeni bir anayasa hazırlanması ve geçiş hükümeti kurulması için çalışmaların başlayacağını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gine olaylarıyla ilgili açıklamaDışişleri Bakanlığı'ndan Gine olaylarıyla ilgili açıklama

"GİNE ÖZGÜR! BRAVO"

Darbe açıklamasının ardından Gine halkı sokaklara dökülerek kutlama yaptığı görüldü. Askerleri alkışlayan halk, kornalar çalarak, sloganlar attı. Halk motosikletler ile askerleri taşıyan kamyonlara eşlik ederken, "Gine özgür! Bravo" sesleri duyuldu.

BM'DEN KINAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Antonio Guterres sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Gine’deki durumu çok yakından takip ediyorum. Hükümetin silah zoruyla ele geçirilmesini şiddetle kınıyor ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum” dedi.

SAVUNMA BAKANLIĞI DARBE İDDİALARINI REDDETTİ

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, isyancı güçler tarafından cumhurbaşkanlığı sarayına yönelik bir saldırının bastırıldığı duyurularak, "Sadık ve cumhuriyetçi güvenlik güçleri tarafından desteklenen cumhurbaşkanlığı muhafızları tehdidi kontrol altına aldı ve saldırgan grubu püskürttü. Düzen ve barışı sağlamak için güvenlik ve tarama operasyonları devam ediyor” denilmişti. (İHA)

Son Dakika: Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı alıkonulduSon Dakika: Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı alıkonuldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avustralyalı sörfçünün korkunç sonuAvustralyalı sörfçünün korkunç sonu
PARTNERYeniden imaj değiştiren Songül Karlı kuaförünü öpücüklere boğduYeniden imaj değiştiren Songül Karlı kuaförünü öpücüklere boğdu
Salgının başından bu yana ilk boğa koşusu yapıldıSalgının başından bu yana ilk boğa koşusu yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

5 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

5 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.