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Ginkgo biloba nedir? Ginkgo biloba bitkisinin faydaları neler?

07.12.2020 15:15 | Son Güncelleme:
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Ginkgo biloba nedir? Ginkgo biloba bitkisinin faydaları neler?

Hem yapraklarından hem de tohumlarından faydalanabileceğiniz ginkgo biloba zihin fonksiyonlarından kanser tedavilerine kadar geniş bir etki alanına sahiptir. Ginkgo biloba faydaları ve kullanımı hakkında detaylı bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

Gerek modern tıpta gerekse geleneksel tedaviler için çeşitli ilaçların içeriğinde de kullanılabilen bitki ve bitki tohumları, çay ya da takviye olarak günlük yaşantının vazgeçilmezlerindendir. Uzun yıllardan günümüze varlığını sürdüren ginkgo biloba bitkisinin de zihinsel ve bedensel dengenizi sağlayabilmeniz için oldukça güçlü bir aday olduğu söylenebilir. Etkileri bilimsel çalışmalar ile desteklenen bu bitkinin içinde barındırdığı gingolitler serbest radikaller üzerinde oldukça etkilidir.

Asırlık Ginkgo Biloba Yaprakları

Yeryüzünde var olduğu bilinen en eski bitkiler grubunda kabul edilen ginkgo biloba, Türkiye’de mabet ağacı bitkisi olarak da bilinir. Ginkgo biloba nedir denildiğinde akla gelen ilk şey yelpaze şeklindeki geniş yaprakları olabilir. Ginkgo biloba ağaçları tahminen 1000 yıla kadar yaşayabilirken yapraklarından elde edilen özütler geçmişten beri birçok alanda kullanılır. Ginkgo biloba ağaçlarının anavatanı Asya olmasına rağmen 1700’lü yıllardan beri Avrupa ve Amerika’nın farklı bölgelerinde yetiştirilir. Günümüzde evlerinize kolaylıkla girebilecek çeşitli formlara dönüştürülebilir. Uzak Doğu’nun eski dönemlerinde ginkgo biloba fıstıklarının tüketildiği bilinse de yapraklarından elde edilen ginkgo biloba çayı uzun yıllardan beri tüketilir.

Ginkgo Biloba Bitkisinin Hayatınıza Etkileri

Beyin fonksiyonları üzerinde yarattığı etkilerle ön plana çıkan ginkgo biloba faydaları kan dolaşımı, cilt sağlığı ve hatta kanser gibi konularda ön plana çıkar. Beyin fonksiyonları açısından etken maddesi sayesinde hafızayı ve düşünebilme hızını kuvvetlendirir. Kan dolaşımına yaptığı etkileri ile birlikte baş dönmesi, baş ağrısı, depresyon, halsizlik gibi sonuçları olduğu bilinen nörolojik problemlerin birçoğunda da oldukça etkili olabilir.

Ginkgo Bilobanın Beyin Fonksiyonlarına Faydaları

Yapılan araştırmalara göre, ginkgo bilobanın bunama ve Alzheimer vakalarında düşünme yetisini geliştirici özellikleri olduğu belirtilmiştir. Hasarlı beyin hücrelerinin geliştirilmesinde aktif rol oynayan ginkgo biloba aynı zamanda felç geçirme riskini de büyük ölçüde azaltabilir. İçerdiği glikozit maddeler sayesinde beyinde tabaka ve plak oluşumunu engelleme konusunda yardımcı olur. Bunların yanında dikkat eksikliği ya da hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar üzerindeki etkisi sayesinde bu tip sorunların ilerlemesini yavaşlatır. Genç yaşlı demeden birçok kişide görülebilen fibromiyalji yani lif doku iltihabı üzerine ko-enzim takviyeleri ile birlikte sergilediği etkisi yok sayılamayacak kadar yüksektir. Ginkgo biloba, migren ataklarını azaltıcı etkiye de sahiptir. Günlük yaşantınızı etkileyebilecek kaygı ve öfke bozukluklarında vücuda sağladığı gevşetici etkisi ile belirtilerin azalmasına yardımcı olur.

Kan Dolaşımında Ginkgo Biloba Etkisi

Kan dolaşımını hızlandıran ginkgo biloba göz sağlığınızı da etkiler. Yaşlılığa bağlı sarı benek, diyabet hastalıklarında sıklıkla karşılaşılan retina bozuklukları gibi durumlar üzerinde olumlu sonuçlar elde etmenize yardımcı olur. Kan dolaşımına olan müthiş etkisi sayesinde, kadın ve erkeklerde rastlanabilecek cinsel bozukluklar konusunda da olumlu etkileri olan bitkinin enerji verici özelliği de yok sayılamayacak seviyededir.

Antioksidan Olarak Ginkgo Biloba

Güçlü antioksidan olma özelliği ile tıp ve diğer bilim insanlarının oldukça ilgilendiği ginkgo biloba bitkisi kanser ilaçlarının kullanılmasının yanında bitkisel takviye olarak tedaviye destek olabilir. Ginkgo biloba özütü olarak bilinen EGb 761 kanser ilaçları ile etkileşim sağlayarak kolon kanseri, yumurtalık kanseri, pankreas kanseri gibi hastalıklarda tedaviye yardımcı olarak tercih edilir. Antioksidan özelliği sayesinde kanser hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasını yavaşlatır. Vücuttaki E vitamini emilimini artıran ginkgo biloba, cilt sağlığınız için de size fayda sağlayabilir. Cilt elastikiyeti, vitiligo ya da saç dökülmesi konusunda etkili sonuçları olan ginkgo biloba özütleri işitme kaybı, bronşit ya da astım gibi sorunlarınızda da tedavinize yardımcı olabilir.

Ginkgo Biloba Nasıl Kullanılır?

Ginkgo biloba kullanımında gerek teknolojinin gelişmesiyle gerekse farklı kullanıcı ihtiyaçlarının oluşması ile birçok yöntem geliştirmiş olsa da Antik Çin’den bu yana en çok tercih edilen formun çay olduğu söylenebilir. Kozmetik sektöründe ise kurutulduktan hemen sonra işlenerek Ginkgo bilobanın faydaları oldukça artırılabilir. Genellikle yaklaşık 60 parça yapraktan tek ölçü olarak elde edilebilen özüt kurutularak kullanıma hazır hale getirilir. Elde edilen ginkgo biloba ekstratlarını serum, kapsül ya da tablet formlarında eczane veya aktarlardan temin etmeniz mümkündür. Tavsiye edilen kullanım talimatlarına uyulduğu takdirde ginkgo biloba ürünlerini haricen ya da ağız yolu ile tüketebilirsiniz. Vücuttaki antioksidan miktarı üzerinde etkili olması aynı zamanda yaşlanma karşıtı kozmetik ürünlerinde de ginkgo biloba ile sıklıkla karşılaşmanıza neden olabilir. Gıda olarak tüketiminde ise yine geleneksel yöntemlerden esinlenilerek ginkgo biloba tohumlarından faydalanılır. Tohumları, yenilebilecek inceliklerde öğütülerek tüketilir. Eğer ginkgo biloba yapraklarını kendiniz öğütmek isterseniz ahşap ya da seramik havanları veya metal olmayan değirmenleri tercih edebilirsiniz.

Sindirimi oldukça rahat olan ginkgo biloba çay olarak günde 2 kez olmak üzere kaynamış bir bardak su ile kolayca hazırlanabilir. Tavsiye edilen demleme süresi 5 dakikadır. Demleme süresine dikkat ettikten sonra aç ya da tok olarak tüketmeyi tercih edebilirsiniz.

Sağlık otoriteleri tarafından kesin olarak belirtilen bir günlük kullanım miktarı olmasa da günde 600 mg üzerine çıkılmaması tavsiye edilir. Alkilfenol ve benzeri maddelere alerjiniz varsa ya da herhangi bir ilaç tedavisi görüyorsanız, ginkgo biloba kullanımı hakkında doktorunuz ile görüşmelisiniz.

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