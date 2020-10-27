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Girdikleri iş yerinden elektronik cihaz çalan 9 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 23:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde girdikleri iş yerinden elektronik cihaz çalan 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, 21 Ekim tarihinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde girdikleri iş yerinden elektronik cihaz çalan 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Ekim tarihinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Körfez ilçesinde girdikleri iş yerinden televizyon, klima gibi çok sayıda elektronik cihaz çalan şahıslar kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde iş yerini soyan şahısların O.Y., A.B., H.T., H.T., M.T., M.B., E.O.,D.G. ve S.Ç. olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 9 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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