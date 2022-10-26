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Giresun'da deniz kıyısında cesedi bulundu! Kimliği belirlendi

26.10.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Bulancak ilçesinde deniz kıyısında cesedi bulunan kişinin Hüseyin Komaralp (32) olduğu belirlendi. Komaralp'in ölü bulunmadan 1 gün önce Trabzon'dan İstanbul'a gitmek için otobüs bileti aldığı öğrenildi.

Giresun'da deniz kıyısında cesedi bulundu! Kimliği belirlendi

Bulancak ilçesi Küçüklü köyündeki Küçüklü Plajı'nda, sahilde hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde erkek kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kimlik tespiti için yapılan inceleme ve araştırmada, ölen kişinin Trabzon nüfusuna kayıtlı Hüseyin Komaralp olduğu belirlendi. Komaralp'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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'PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI'

Hüseyin Komaralp'in ağabeyi Fatih Komaralp, kardeşinin ölü bulunmadan bir gün önce İstanbul'a gitmek için otobüs bileti aldığını belirterek, "Kardeşimin psikolojik sorunları vardı. Olaydan önce aile içinde tartışma yaşandı. Kendisi İstanbul'a gitmek istediğini söyledi. Biz de 24 Ekim saat 17.00 için otobüs bileti aldık. O gün annem ve ben kardeşimle oturup, konuştuk. Gülerek gitmek istediğini söyledi. Bizde engel olmadık. Akşam telefonum çaldı. Otobüs firması kardeşimin araca binmediğini söyledi. Merak ettik. Kardeşim telefon kullanmadığı için kendisine ulaşamadık. Sabah jandarma komutanı aradı ve olayı söyledi. Bizim de öyle haberimiz oldu. Kardeşimin Bulancak ilçesinde ne yaptığı ile ilgili bilgim yok. Bildiğim kadarıyla o çevreden arkadaşı da yok" diye konuştu. (DHA)


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