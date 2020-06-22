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Giresun’un Çanakçı ilçesinde korkunç olay! Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2020 18:38 | Son Güncelleme

Giresun’un Çanakçı ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini bıçaklayarak öldürdü. Şahıs, daha sonra iple kendini asarak intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Karabörk köyünde yaşayan Ali Kodalak (54) ile eşi Çakır Kodalak (53) şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartıştı. Bunun üzerine yargıya taşınan olayda Ali Kodalak’a evden uzaklaştırma kararı verildi.

UYUDUĞU SIRADA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Evden uzaklaştırma kararı bulunan Ali Kodalak, önceki gece merdivenle balkona, oradan da eve girdi. Uyuduğu sırada karısını yatakta bıçaklayarak öldüren koca, daha sonra iple kendini asarak intihar etti.

Sabah Ali Kodalak’ın arabasını evin önünde gören komşuları, karı-kocanın barıştıklarını sanarak evin kapısını çaldılar. Evden ses gelmeyince jandarmaya haber verildi. Jandarma kapıyı açarak içeri girdiğinde Çakır Kodalak’ı yatağında bıçaklanmış halde, Ali Kodalak’ı ise evin tavanındaki demire asılı halde ölü buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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