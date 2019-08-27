HABER

Giresun Üniversitesinden “Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 14:10 | Son Güncelleme

Türkiye’de doğa ve çevre turizmi giderek önem kazanırken, Giresun Üniversitesi uluslararası anlamda ilk kez “Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumu” gerçekleştirecek.“Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumu"na 6 ülkedeki 17 üniversiteden bilim adamlarının katılması bekleniyor.

Giresun Üniversitesinden “Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumu"

Türkiye’de doğa ve çevre turizmi giderek önem kazanırken, Giresun Üniversitesi uluslararası anlamda ilk kez “Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumu” gerçekleştirecek.
“Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumu"na 6 ülkedeki 17 üniversiteden bilim adamlarının katılması bekleniyor. Sempozyumun milli yayla politikasının oluşmasına katkı sağlayacağını ifade eden Giresun Üniversitesi Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nazım Kuruca, “Daha önce ülkemizde ulusal düzeyde yayla sempozyumu yapılmış olsa da uluslararası anlamda ilk defa böyle bir sempozyum yapılacaktır. 26-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumu’na 6 ülkeden 17 bilim insanı katılacaktır ve şuana kadar da 96 tebliğimiz geldi. Bu sempozyum yayladaki sağlık, kültür, inançlar, hayvancılık gibi birçok geniş konuyu içermektedir. Sempozyumla bölgemiz ve ülkemiz yaylacılığına katma değer sağlaması amaçlanıyor. Özellikle de son yıllarda bölgemizde de bunu gördüğümüz kum, deniz, güneş turizminden ziyade çevre ve doğa turizmi gelişim göstermektedir. Bu gelişme karşısında sempozyum milli yayla politikasının oluşmasına da öncülük edecektir” dedi.

Giresun Üniversitesinden “Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumu

PARTNER 'Seni çok seviyorum güzel adam' 'Seni çok seviyorum güzel adam'
CHP'li Köse, Emine Bulut'un ailesini ziyaret ettiCHP'li Köse, Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti
'Mobil Arı Taşıma Sistemi', arı ölümlerini azaltacak'Mobil Arı Taşıma Sistemi', arı ölümlerini azaltacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Amasya'da müthiş keşif! Anadolu'da ilk defa ortaya çıktı

Amasya'da müthiş keşif! Anadolu'da ilk defa ortaya çıktı

Siirt'te gri listedeki 'Dijvar Sason' kod adlı Ekrem Aksoy etkisiz hale getirildi

Gri listedeki Ekrem Aksoy etkisiz hale getirildi

Gazi dedesinin protez gözüne 'gözü' gibi bakıyor

Bu göze gözü gibi bakıyor!

İBB'den son dakika duyurusu: Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve TÜGVA ile anlaşmalar iptal edildi

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Son dakika! S-400'lerin ikinci batarya malzemelerini taşıyan uçak Ankara'da

S-400 sevkiyatında yeni gelişme! Ankara'ya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.