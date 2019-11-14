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Giresun Valiliği’nden gözaltına alınan Şaban Vatan ile ilgili açıklama yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 14:55 | Son Güncelleme

Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde şüpheli bir şekilde yaralı bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, sabah saatlerinden polis tarafından gözaltına alındı.

Giresun Valiliği’nden gözaltına alınan Şaban Vatan ile ilgili açıklama yapıldı

Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde şüpheli bir şekilde yaralı bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, sabah saatlerinden polis tarafından gözaltına alındı. Giresun Valiliği gözaltına alınan baba Şaban Vatan ve diğer 3 kişi için açıklamada bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, “TBMM tarafından kurulan ‘Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’ ilçedeki incelemelerinin ardından baba Şaban Vatan tarafından tanık Mürsel Küçükal’a yönelik gerek sosyal medya üzerinden, gerekse aleni olarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu tespit edilmiştir.
12.04.2018 günü Eynesil ilçesinde ikametinin önünde ağır yaralı halde bulunduktan sonra hastaneye intikali sağlanan, yapılan müdahalelere rağmen müteveffa Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölüm olayı ile ilgili olarak halen yürümekte olan adli tahkikatın yanında 08.11.2019 günü (12) milletvekilinden oluşan ’TBMM Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’ ilimiz merkez ve Eynesil ilçesinde çalışma ziyareti yapmıştır. Komisyonun faaliyetlerini tamamlayıp İlimizden ayrılmasından sonra baba Şaban Vatan tarafından tanık Mürsel Küçükal’a yönelik gerek sosyal medya üzerinden, gerekse aleni olarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu tespit edilmiştir. 13.11.2019 günü saat:17.57 de Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattını arayan E.K. “Ören yolu Dedeli Küme Evleri üst kısmında bir inilti ve bağırma seslerini” ihbar etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler olay yerine intikal etmiş, yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda Şaban Vatan’ın Rabia Naz olayı ile ilgili ifade veren Mürsel Küçükal isimli şahsı atölyeye kapattığını, atölyeden bağırma sesleri geldiğini bildirilmesi üzerine görevli ekip Mürsel Küçükal’ın ikametine geçmiş, şahısla yapılan görüşmede; “tanımadığı ince uzun boylu bayan bir şahsın yanına gelerek Şaban Vatan’ın ikametinin orada Meclis Komisyonunun kendisini beklediğini söyleyerek, Rabia Naz hadisesinin vuku bulduğu yere eşi ile beraber getirdiğini, burada tanımadığı 3 şahsın evin yanında yol üzerinde beklediğini gördüğünü, burada şahısların kendisine Rabia Naz’ın nasıl süründüğünü zorla göstermesini istediklerini, kendisinin korkudan yere yatarak defalarca süründürüldüğünü, akabinde Şaban Vatan ve yanında bulananların (kendisini meclis araştırma komisyonu üyesi milletvekilinin yardımcısı olarak tanıtan C.C., yanında bulunan K.K. ve T.D.) kendisini pimapen atölyesine soktuklarını tehdit ve gözdağında bulunduklarını beyan etmiştir. Konu ile ilgili günün Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş ve adli tahkikat başlamıştır” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
“C.C. isimli şahıs konu ile ilgili olarak olayın tanığı Mürsel Küçükal’ı TBMM Meclis Araştırma Komisyonundaki bir üye Milletvekilinin yardımcısı olduğunu ve komisyon üyelerinin olay yerinde kendisini beklediğini söyleyerek kandırmak suretiyle, kendilerine Meclis Araştırma Komisyonu süsü vererek olay yerinde baskı ve tehditte bulunarak şahsı süründüren, hürriyeti tahdit, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorlamaları dolayısıyla şüpheli K. K., T. D., C. C. ve Şaban Vatan gözaltına alınmış, ikamet adresleri ve araçlarında aramalar yapılarak dijital materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’Şantaj-Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs’ suçlarından adli tahkikat sürdürülmekte olup, olayda TBMM isminin kullanılması itibariyle Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna da ayrıca bilgi verilmiştir.”

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