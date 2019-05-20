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Giresun’da binlerce yıllık gelenekler canlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 16:23 | Son Güncelleme

GİRESUN Belediyesi tarafından bu yıl 42’ncisi düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nde 3 bin yıllık gelenekler canlandırıldı.

Giresun’da binlerce yıllık gelenekler canlandırıldı

Hakan KABAHASANOĞLU- Haluk ŞENTÜRK/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Belediyesi tarafından bu yıl 42’ncisi düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nde 3 bin yıllık gelenekler canlandırıldı. Katılımcılar dereye taş atıp, sac ayaktan geçerek dilek tuttu.
Dün festival yürüyüşünün yapılıp, şenlik ateşinin yakıldığı, 42’nci Uluslararası Giresun Aksu Festivali’nde bugünkü bölümünde ise 3 bin yıllık gelenekler canlandırıldı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Aksu deresi kenarına akın etti. Denizle derenin birleştiği yerde dilek tutan vatandaşlar, sırtlarını dönüp Giresun Adası’na karşı suya 7 çift bir tek taş attılar. Daha sonra sac ayaktan geçen vatandaşlar, dere suyuyla yüzünü yıkayıp bu dileklerini tekrarladı.
Festival alanındaki törende konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, festivalin ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle katılımın az olduğunu belirtti. Mayıs 7’si diye adlandırılan festivalin Giresun için çok anlamlı olduğuna işaret eden Şenlikoğlu, “3 bin yılı aşkın mitolojik tarihe ulaşan, içinde birçok ritüeli ve geleneksel kültürleri barındıran festivalimiz bölgemizin en eski festivallerinden biridir. Vatandaşlarımız yıllardır Aksu Deresi'nin Karadeniz ile birleştiği noktaya gelerek gelenekleri canlandırırlar" dedi.
Başkan Şenlikoğlu’nun konuşmasının ardından festivale katılan halk dansları ekipleri ile Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Valery Tikhanov, sacayaktan geçip, dereye taş atarak dilek tuttu. Festival, gün boyu halk oyunları gösterileri ve yerel sanatçıların konserleriyle sürdü.

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Giresun’da binlerce yıllık gelenekler canlandırıldıGiresun’da binlerce yıllık gelenekler canlandırıldıGiresun’da binlerce yıllık gelenekler canlandırıldıGiresun’da binlerce yıllık gelenekler canlandırıldı

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