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Giresun'da bir kişi denizde kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 19:22 | Son Güncelleme

Giresun'da bir kişi denizde kayboldu

GİRESUN (AA) - Giresun'da denize giren kişi akıntıya kapılarak kayboldu.

Merkeze bağlı Güre Mahallesi Plajlar mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren 23 yaşındaki Hüseyin Topşir, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik, Giresun Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma, AKUT, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri denizde arama çalışması başlattı.

Deniz kenarında bekleyen Topşir'in yakınlarını polis ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Havanın kararması nedeniyle sona erdirilen arama çalışmalarının yarın devam edeceği belirtildi.

Topşir'in Azerbaycan'daki bir üniversitede tıp fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

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