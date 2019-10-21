Giresun'da suç örgütü operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Alucra ve Şebinkarahisar ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Ekim'de, Alucra ve Şebinkarahisar ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti, nitelikli hırsızlık ve silah kaçakçılığı suçlarını örgütlü işledikleri değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bomba arama köpeği "Raf" ve uyuşturucu arama köpeği "Haklı"nın katılımıyla 15 adreste yapılan aramada, 38 tabanca, 41 av tüfeği ve bu silahlara ait 450 fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

