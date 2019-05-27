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Giresun’da, TOKİ'den ev çıkanlar mutluluk yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 18:54 | Son Güncelleme

GİRESUN'da, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen konutlar için kura çekimi yapıldı.

Hakan KABAHASANOĞLU- Haluk ŞENTÜRK/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN'da, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen konutlar için kura çekimi yapıldı. Kurada isimleri çıkan ve ilk kez ev sahibi olan aileler, sevinç gözyaşları döktü. Giresun, 19 Eylül Spor Salonunda düzenlenen kura çekim törenine başvuru sahipleri ile yakınları katıldı. 2+1 ve 3+1 olarak iki kategoride satışa sunulan 300 konut için 4 bin 453 kişinin başvurduğu kura çekilişinde heyecanlı ve duygular anlar yaşandı. Kurada ismi çıkan Kaya Akkaya eşi ile birlikte sevinç yaşarken eşi gözyaşlarını tutamadı. Akkaya, “Tarifi imkansız bir mutluluk. Allah yüzümüze güldü. Özel sektörde çalışıyoruz. Allah çıkmayanlara da nasip etsin” dedi. Emekli olan İbrahim Tüyüboz ise "Çok heyecanlıyım. Çok dua ettim Allah’a, dualarım kabul oldu. İlk evim, inşallah huzurla otururum" diye konuştu. Güllü Turhan da "Kimsem yok. İlk evim olacak. Allah nasip etti. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı. Engelli kızı ile birlikte oturacağını dile getiren Zehra Karakaya ise ev çıkmasını çok istediğini eşi olmadığı için engelli oğlu ve kızı ile birlikte evde yaşayacağını söyledi. Bedensel engelli olan Emine Yıldırım ise "Çok mutluyum, ihtiyacım vardı. Bedensel engelliyim, kızımla birlikte yaşayacağım" dedi.

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