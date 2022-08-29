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Girilmesi yasaktı: Emekli öğretmen mağarada hayatını kaybetti! Son görüntüleri de ortaya çıktı, yasağın sebebi ise...

29.08.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’ın Ermenek ilçesinde feci bir ölüm meydana geldi. 73 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Uğur, bir arkadaşıyla birlikte girilmesi yasak olan Maraspoli Mağarası’na girdi. Uğur, mağarada fenalaşıp yaşamını yitirdi. AFAD ekipleri, cenazeyi mağaradan 2 saatlik bir çalışmanın ardından çıkarttı. Mağaraya girişin yasak olmasının nedeni öğrenilirken Uğur’un mağaradaki son görüntüleri de ortaya çıktı. Uğur'un kesin ölüm sebebi ise otopsinin ardından netleşecek.

Dünyanın 3 büyük mağarasından bir tanesi olarak gösterilen Maraspoli Mağarası'nda kahreden bir olay meydana geldi. Giriş yasağı olan mağaraya emekli öğretmen Mustafa Uğur ile arkadaşı Alaaddin Çiftçi, sabah saatlerinde girdi. Uğur ve Çiftçi, mağarada tünellerden yürüyerek yaklaşık 80 metre derine indi. Ancak Uğur, dönüş yolunda nefessiz kalıp fenalaştı. Çiftçi, Uğur'un kalp krizi geçirdiğini düşününce kalp masajıyla müdahale etti. Çiftçi'nin çabaları sonuçsuz kalınca mağaradan çıktı ve yardım istedi. Çiftçi'nin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mağaraya giren ekipleri Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazenin mağaradan çıkarılması için ise AFAD'dan yardım istendi. Ekipler cenazeyi çıkarmak için çalışma başlatırken polis ise Çiftçi'nin ifadesine başvurdu.

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MAĞARADAKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, Mustafa Uğur'un mağaradaki son görüntüleri ortaya çıktı. Alaaddin Çiftçi'nin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; Mustafa Uğur'un mağara içerisindeki yeraltı suyu ile ilgili bilgi verdiği görülüyor.

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CANSIZ BEDENİ 2 SAATTE MAĞARADAN ÇIKARILDI

Emekli matematik öğretmeni Mustafa Uğur’un cenazesi, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla çıkartıldı. Uğur’un cesedi otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Uğur’un kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

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YASAĞIN NEDENİ BELLİ OLDU

Uğur’un, girdikten sonra fenalaşarak öldüğü Maraspoli Mağarası’nın, Ermenek bölgesindeki içme ve sulama suyunun kullanıldığı yer altı kaynağını içinde bulundurduğu, bu nedenle de girişlerin yasak olduğu öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Karaman Ermenek mağara
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