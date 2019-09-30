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Gitgide popülerleşiyor, gençlik aşısı ne anlama geliyor?

Uzm. Dr. Nidal Baraş Uzm. Dr. Nidal Baraş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 30.09.2019 09:55 | Son Güncelleme

Estetik operasyonlarda trend artık gençleşmek yerine mevcut genç görünümü korumaya yönelik şekillenmeye başladı. Çünkü mevcut genç görünümü korumak gençleşmekten çok daha kolay. Gençlik aşısı da son yıllarda giderek popüler hale gelmeye başladı. Peki nedir bu gençlik aşısı? Uygulama yöntemlerinden etkilerine kadar tüm ayrıntılarını Uzm. Dr. Nidal Baraş, bizler için anlattı.

Gitgide popülerleşiyor, gençlik aşısı ne anlama geliyor?

Gençlik aşısının içeriğindeki hyaluronik asit vücutta doğal olarak bulunan bir içeriktir. Gençlik aşısında çapraz bağ içermeyen bu nedenle hacim oluşturmayan çapraz bağsız saf hyaluronik asit bulunur.

Gençlik Aşısı içerisinde herhangi bir protein yer almadığı için organik bir üründür ve bu sayede herhangi bir hassasiyete ya da alerjiye neden olmaz. 35 yaşından itibaren ciltte hyaluronik asit hızla azalır ve bu nedenle hacim ve nem kaybı meydana gelir.

GENÇLİK AŞISININ UYGULANMA YÖNTEMİ

Gençlik aşısı 20’li yaşların başından itibaren hemen hemen her yaş döneminde uygulanabilir. Ancak 30 yaşından itibaren mutlaka uygulanması tavsiye edilir. Aşı sadece yüz bölgesine değil aynı zamanda dekolte bölgesine ve ellere de uygulanabilir. Aşının uygulanacağı bölgeye anestezi krem uygulaması gerçekleştirilir. Bu sayede uygulama son derece konforlu bir şekilde yapılabilir. Daha sonra işe aşı uygulaması son derece küçük iğnelere sahip enjeksiyonlar ile gerçekleştirilir.

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İşlem yaklaşık olarak 15 ile 20 dakika sürer. Cilt tipine ve cilt durumuna göre işlemin 2 ile 4 seans yapılabilir. Bu sayede elde edilen etki daha uzun süre kalıcıdır. Uygulamadan 6 ay sonra yapılacak tek bir seanslık işlem bu kalıcılığın daha uzun süre etki etmesini sağlar.

AŞININ ETKİLERİ NELERDİR?

Uygulamayı takip eden birkaç hafta içinde etkisini gösterir. Cildin nem oranında artış görülür. Aynı zamanda kollajen üretiminde de artış elde edilir. Bu sayede kırışıklıklar ve mimik çizgileri ortadan kalkabilir. Ayrıca cildin daha nemli olması daha parlak ve ışıltılı bir görünüm sağlar.

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Uygulamanın ardından enjeksiyonun yapıldığı noktalarda hafif kızarıklıklar ya da şişlikler meydana gelmesi son derece normaldir.

Ancak bu etkiler yaklaşık birkaç gün içerisinde kendiliğinden ortadan kalkar. İstenilen etki ortaya çıktığında doğal bir görünüm elde edilir. Dışarıdan bakıldığında herhangi bir estetik uygulaması yapıldığı fark edilmez.

Uzm. Dr. Nidal Baraş
Güzellik ve Medikal Estetik

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Anahtar Kelimeler:
Hyalüronik Asit Gençlik aşısı

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