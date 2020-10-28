Gittigidiyor iletişim bilgileri, şikayet hattı, müşteri hizmetleri

Online alışveriş siteleri sayesinde dilediğiniz her ürüne, Türkiye’nin neresinde olursanız olun, birkaç gün içinde ulaşmanız artık mümkün. Bu alışveriş siteleri arasından en çok tercih edilenlerden birisi de Gittigidiyor. Müşterilerinin binlerce çeşit ürüne ulaşmasına olanak sağlayan Gittigidiyor, iletişim konusunda da müşterilerine her türlü desteği sağlıyor. Gittigidiyor ile canlı yardım desteği, müşteri hizmetleri faks ve e-posta aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz. Siz de Gittigidiyor’da yapacağınız işlemler için yardım almak istiyor ve "Gittigidiyor telefon numarası 444 nedir, Gittigidiyor çözüm merkezine nasıl ulaşılır?" gibi sorularınıza cevap bulmak istiyorsanız bu yazıya göz atabilirsiniz. Gittigidiyor Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Bir ürünle ilgili işleminizi gerçekleştirmek, yaşadığınız probleme çözüm bulmak veya sadece önerilerinizi paylaşmak için yapacağınız ilk şey Gittigidiyor müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek olabilir. Gittigidiyor müşteri hizmetleri 7 gün 24 saat hizmet verir. Gittigidiyor gibi geniş müşteri kitlesine hitap eden online alışveriş sitelerine bağlanırken yoğunluktan dolayı beklemek zorunda kalabilirsiniz. Ancak bir süre bekledikten sonra Gittigidiyor müşteri hizmetleri size ihtiyacınız olan her türlü yardımı sunacaktır. Müşteri hattına bağlandıktan sonra yapacağınız işlemlere göre söylenilen numaralara tıklayarak ilgili birim ile iletişime geçebilir veya direk müşteri temsilcilerine ulaşabilirsiniz. Müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek;

l Kargo ve iade

l Ödeme ve Fatura

l Satış yönetimi

l Performans ve yatırım

l ile ilgili konularda satıcılar yardım alabilir. Alıcılar ise; l İade ve iptal

l Kargo ve teslimat

l Satıcı ile iletişim

l Ödeme gibi konularda Gittigidiyor müşteri hizmetlerinden destek alabilirler. Gittigidiyor telefon: +90 850 252 32 29 Gittigidiyor E-Posta Adresi Nedir? Sadece telefon yardımıyla değil Gittigidiyor’a elektronik posta aracılığı ile de ulaşabilirsiniz. Gittigidiyor elektronik posta adresi: gittigidiyor@hs05.kep.tr Ayrıca Gittigidiyor ile ilgili yaşadığınız problemleri çözmek ve sorularınızın cevaplarını bulmak için yardım.gittigidiyor.net adresinden “Sıkça Sorulan Sorular” seçeneğine tıklayabilirsiniz. Sıkça sorulan sorularda en sık yaşanılan problemlerin çözümüne ulaşabilirsiniz. Hem alıcılar hem de satıcılar bu yöntem sayesinde yaşadıkları sıkıntıları giderebilir. Gittigidiyor sıkça sorulan sorular için TIKLAYINIZ! Gittigidiyor Şikayet Hattı Nedir? Gittigidiyor.com’da üyelik ile ilgili veya ürün işlemleri ile ilgili yaşadığınız problemleri çözmek istiyorsanız, Gittigidiyor şikayet hattı sayesinde 7 gün 24 saat destek alabilirsiniz. Gittigidiyor şikayet hattına 0850 252 32 29 numarasını arayarak ulaşabilirsiniz.