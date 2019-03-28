Giyerken iki kere düşüneceksiniz! Tehlike saçıyorlar

Sağlığımıza zarar veriyorlar!

Yapabilecekleri vücut hasarlarını düşünmüyoruz bile!

TANGA GİYMEK Arka kısmı sadece ince bir kayıştan oluşan tanga birçok mesane enfeksiyonunun nedenidir ve vajinal floranın bozulmasına neden olur. İnce kayış enfeksiyonların anal bölgeye taşınmasına neden oluyor.

YÜKSEK TOPUKLU Halluks valgus (bunyon) yıllarca sert ya da yüksek topuklu giydikten sonra ortaya çıkabilecek bir durumdur. Zayıf bağ dokusundan muzdarip olanlar daha savunmasızdır. Tüm ağırlık bu deforme olan bölgeye aktarıldığı için ayak başparmağının yanında dışa doğru çıkıntılı, genellikle ağrılı ve-veya iltihaplı bir şişlik oluşur. Sorunun çözümü için bir ortopedi uzmanını görmeniz gerekir. * Halluks Valgus, ayak başparmağının yanında dışa doğru çıkıntılı, genellikle ağrılı ve-veya iltihaplı bir şişliğin geliştiği bir tür ayak deformasyonudur.

PARMAK ARASI TERLİK Ayak parmakları orta kısımdaki "tutucu" boyunca deforme olabilir ve ayak kemerinde hasara yol açabilir. Ucuz terliklerdeki kullanılan malzeme türü bile hormon dengesini etkileyebilir! Ancak ucuz olsun olmasın ayaklar parmak arası terliklerde doğal olmayan pozisyonda dururlar.

DAR KOT PANTOLONLAR Dar kesim kot pantolonlar kuşkusuz her gardırobun vazgeçilmez bir parçası Dar kotların korkunç sonuçları olabilir. Sadece morarma meydana gelmekle kalmaz, dar jeanlar iç organlar için zararlı olabilir. Uzun vadede bu, erkeklerde testis kanserine ve kadınlarda kısırlığa neden olabilir. 2015 araştırmasında British Medical Journal tarafından kas ve sinir hasarı da bildirilmiştir.