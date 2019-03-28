KADIN

Giyerken iki kere düşüneceksiniz! Tehlike saçıyorlar

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 28.03.2019 12:24 | Son Güncelleme

Sadece sağlıksız beslenme değil, bazı kıyafetler de istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Ancak giyim söz konusu olduğunda yapabilecekleri vücut hasarını düşünmüyoruz bile. Liflerde gizlenen ve hormon dengesini bozabilecek pestisitler sağlığınızı bakın nasıl bozuyor!

Sağlığımıza zarar veriyorlar!

Yapabilecekleri vücut hasarlarını düşünmüyoruz bile!

TANGA GİYMEK

TANGA GİYMEK
Arka kısmı sadece ince bir kayıştan oluşan tanga birçok mesane enfeksiyonunun nedenidir ve vajinal floranın bozulmasına neden olur. İnce kayış enfeksiyonların anal bölgeye taşınmasına neden oluyor.

YÜKSEK TOPUKLU

YÜKSEK TOPUKLU
Halluks valgus (bunyon) yıllarca sert ya da yüksek topuklu giydikten sonra ortaya çıkabilecek bir durumdur. Zayıf bağ dokusundan muzdarip olanlar daha savunmasızdır. Tüm ağırlık bu deforme olan bölgeye aktarıldığı için ayak başparmağının yanında dışa doğru çıkıntılı, genellikle ağrılı ve-veya iltihaplı bir şişlik oluşur. Sorunun çözümü için bir ortopedi uzmanını görmeniz gerekir. * Halluks Valgus, ayak başparmağının yanında dışa doğru çıkıntılı, genellikle ağrılı ve-veya iltihaplı bir şişliğin geliştiği bir tür ayak deformasyonudur.

PARMAK ARASI TERLİK

PARMAK ARASI TERLİK
Ayak parmakları orta kısımdaki "tutucu" boyunca deforme olabilir ve ayak kemerinde hasara yol açabilir. Ucuz terliklerdeki kullanılan malzeme türü bile hormon dengesini etkileyebilir! Ancak ucuz olsun olmasın ayaklar parmak arası terliklerde doğal olmayan pozisyonda dururlar.

DAR KOT PANTOLONLAR

DAR KOT PANTOLONLAR
Dar kesim kot pantolonlar kuşkusuz her gardırobun vazgeçilmez bir parçası Dar kotların korkunç sonuçları olabilir. Sadece morarma meydana gelmekle kalmaz, dar jeanlar iç organlar için zararlı olabilir. Uzun vadede bu, erkeklerde testis kanserine ve kadınlarda kısırlığa neden olabilir. 2015 araştırmasında British Medical Journal tarafından kas ve sinir hasarı da bildirilmiştir.

UV KORUMASI OLMAYAN PAHALI YA DA UCUZ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

UV KORUMASI OLMAYAN PAHALI YA DA UCUZ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ
İster pahalı ister ucuz olsun UV koruması olmadan güneş gözlüğü takmak retinaya zarar verebilir. Gözlük sapında CE işareti olduğundan emin olmalısınız. Bu, güneş gözlüklerinin% 100 UV ışınlarından korunup korunmadığını gösterir.
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