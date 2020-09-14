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Giyerken iki kere düşüneceksiniz! Tehlike saçıyorlar

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sadece sağlıksız beslenme değil, bazı kıyafetler de istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Ancak giyim söz konusu olduğunda yapabilecekleri vücut hasarını düşünmüyoruz bile. Liflerde gizlenen ve hormon dengesini bozabilecek pestisitler sağlığınızı bakın nasıl bozuyor!

Giyerken iki kere düşüneceksiniz! Tehlike saçıyorlar

İrlandalı yazar George Bernard Shaw 'moda salgından başka bir şey değildir' dediğinde muhtemelen modayı bir hastalıkla karşılaştırdığında ne kadar haklı olduğunu bilmiyordu. Her gün modaya uygun giyinmenin sağlığımız için tehlikeli olabileceği bir gerçek. Sıkı korseler geçmişte kaldı ama 21. yüzyılda bile birçok sağlık sorununa neden olabilecek şeyler var.

TANGA GİYMEK

Arka kısmı sadece ince bir kayıştan oluşan tanga birçok mesane enfeksiyonunun nedenidir ve vajinal floranın bozulmasına neden olur. İnce kayış enfeksiyonların anal bölgeye taşınmasına neden oluyor.

YÜKSEK TOPUKLU

Halluks valgus (bunyon) yıllarca sert ya da yüksek topuklu giydikten sonra ortaya çıkabilecek bir durumdur. Zayıf bağ dokusundan muzdarip olanlar daha savunmasızdır. Tüm ağırlık bu deforme olan bölgeye aktarıldığı için ayak başparmağının yanında dışa doğru çıkıntılı, genellikle ağrılı ve-veya iltihaplı bir şişlik oluşur. Sorunun çözümü için bir ortopedi uzmanını görmeniz gerekir.

PARMAK ARASI TERLİK

Ayak parmakları orta kısımdaki "tutucu" boyunca deforme olabilir ve ayak kemerinde hasara yol açabilir. Ucuz terliklerdeki kullanılan malzeme türü bile hormon dengesini etkileyebilir! Ancak ucuz olsun olmasın ayaklar parmak arası terliklerde doğal olmayan pozisyonda dururlar.

DAR KOT PANTOLONLAR

Dar kesim kot pantolonlar kuşkusuz her gardırobun vazgeçilmez bir parçası Dar kotların korkunç sonuçları olabilir. Sadece morarma meydana gelmekle kalmaz, dar jeanlar iç organlar için zararlı olabilir. Uzun vadede bu, erkeklerde testis kanserine ve kadınlarda kısırlığa neden olabilir. 2015 araştırmasında British Medical Journal tarafından kas ve sinir hasarı da bildirilmiştir.

UV KORUMASI OLMAYAN PAHALI YA DA UCUZ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

İster pahalı ister ucuz olsun UV koruması olmadan güneş gözlüğü takmak retinaya zarar verebilir. Gözlük sapında CE işareti olduğundan emin olmalısınız. Bu, güneş gözlüklerinin% 100 UV ışınlarından korunup korunmadığını gösterir.

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