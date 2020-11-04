Giyilebilir cihazlar 2021’de yükselişe geçecek

Araştırma firması Canalys’in en son tahmini, 2021 yılına kadar akıllı telefon aksesuarı giyilebilir cihazlar ve TWS kulaklıklarının sevkiyatının sırasıyla 200 milyon ve 350 milyon üniteyi aşacağını gösteriyor. Bildiğiniz gibi yeni koronavirüs salgını tüm dünyada yoğunlaştı. Bu yüzden tüketiciler dikkatlerini akıllı giyilebilir cihazlar ve akıllı, kulağa takılan cihazlar gibi aksesuarlara çevirdi.

SEVKİYATLAR ARTACAK

Canalys, giyilebilir cihazların ve TWS kulaklıkların iki kategorisinin bu salgına akıllı telefonlardan daha dirençli olacağına inanıyor. Ayrıca, sevkiyatlarının 2020’de yüzde 32 oranında artması bekleniyor. Çin ve Kuzey Amerika'nın dışında bu cihazlar Asya-Pasifik ve Avrupa’da da iyi bir performans gösterecek gibi.

Tahminlere göre, 2021’de az sayıda kategori stratejik pazar kazananları olacak. Tahmin edebileceğiniz gibi, bunlardan ikisi giyilebilir ve TWS kulaklıklar olacak. Canalys’de araştırma analisti olan Cynthia Chen, ''Tüketicilerin sağlık ve zindeliğe olan ilgisi pandemi sırasında önemli ölçüde arttı ve bu Xiaomi, Garmin, Fitbit ve Huami üretimi giyilebilir cihazlar için harika bir fırsat. Uzaktan öğrenme, evden çalışma ve ev eğlencesi gibi kapalı alan etkinlikleri, açık hava sporları ve rekreasyon da artmaya devam etti. Bu, özellikle Apple, Samsung, Jlab ve QCY gibi TWS kulaklık üreticileri için beklenenden daha fazla büyümeyi sağlıyor. 2021’de TWS kulaklıkların yüzde 39 artarak 350 milyon birime ulaşması bekleniyor. Bu, giyilebilir cihazlardan çok daha büyük bir artış. Giyilebilir cihazların aynı yıl yüzde 12 büyümesi bekleniyor.” dedi.

Aynı zamanda, Canalys raporu, üreticilerin hala yüksek derecede dikkatli olmaları gerektiğine inanıyor. Aksi takdirde, IoT genişletme planlarını etkileyebilecek sonraki enfeksiyonları önleyemezler.

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