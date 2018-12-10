Giymeniz gereken 8 güvenli ve kesinlikle giymemeniz gereken 5 kötü sütyen çeşidi

DOLGUN VE BÜYÜK GÖĞÜSLER İÇİN TAM DESTEKLİ SÜTYENLER Bu tür sütyenler tüm göğsü kaplar, doğal biçimde tutar ve onlara her zaman ekstra destek verir. Günlük rahat kullanım için bu çeşitte sütyenleri tercih etmelisiniz. ÖNDEN KAPAMALI SÜTYENLER Günlük sütyenlerden sıkıldıysanız, önden kapanan sütyenleri kullanmayı deneyin. Göğüsleri sabitlemek için güzel bir tercih olabilir. SPOR SÜTYEN Egzersiz sırasında yoğun hareketler memede rahatsızlığa ve hassasiyete neden olabilir. Bu yüzden egzersiz yaparken bir spor sutyeni giymelisiniz. Bedeniniz normal sütyene göre değişim gösterebilir bunun için ikinci bir ölçüm almayı deneyin. DAHA ŞIK BİR GÖRÜNÜM İÇİN RACERBACK SÜTYEN Daha modaya uygun bir şey arıyorsanız, racerback sütyeni takabilirsiniz. Omuz askıları V yakalı bir şekil oluşturur, büyük göğüsleri olan kadınlar tarafından bile giyilebilirler çünkü bu sütyenler göğüsleri sabitlemede oldukça iyidir. PUSH-UP SÜTYEN Push-up sütyenleri, göğüslerin arasındaki boşluğu kapatan ve onları yukarı doğru iterken, daha hacimli bir görünüm veren sütyenlerdir. Bu tür sütyenler genellikle dantelli ve balen kısmında yükseltici özelliğe sahip olup göğüsleri daha büyük gösterecektir.

GÖĞÜSLERİNİZİN KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK İÇİN MİNİMİZER SÜTYEN Dolgun göğüslü iseniz, gömlek giydiğinizde düğmeleri geriliyorsa minimizer sütyenler yani toparlayıcı sütyenler en iyi seçimdir. Bu, göğüslerinizin hacmini en aza indirir, böylece kendinizi daha güvenli, destekli ve harika hissedebilirsiniz. ASKISIZ SÜTYEN Vücudunuza tam uyum sağlayan bir straplez sütyen ile dekoltenizi dolgun gösteren destekli bir straplez sütyen çoğu zaman hayat kurtarıcıdır. Bu tip sütyen, göğüslerinizi desteklemek için bir alt tel ve alt bant ile birlikte gelir. Küçük ve orta boy göğüsler için daha iyidir. MERMİ SÜTYENLER Bugünlerde pek bilinmeyen mermi sütyenler, 1940 ve 50'li yılların ikonlaşmış parçalarından biriydi. Koni şeklinde olan bu sütyenler, zamanının Marilyn Monroe gibi Hollywood yıldızlarının süveter altına giymeleriyle meşhur olmuşlardı. . Yüksek destek ve genişletilmiş kapsama alanı sağladığı için büyük göğüsleri olan kadınlar için mükemmeldir. Vintage stili seviyorsanız tam size göre bir seçim olabilir.

SİZİN İÇİN KÖTÜ BİR TERCİH OLABİLECEK 5 SÜTYEN TÜRÜ SIFIR DESTEK SÜTYEN Göğüslerinizin kendilerine ait bir ağırlığı vardır, bu yüzden iyi bir desteğe sahip olmayan ve düzgün oturmayan sütyenler boyun ve sırt ağrısına neden olabilirler. KÖTÜ DONATILMIŞ SÜTYENLER Sütyeniniz vücudunuza düzgün bir şekilde uymalıdır, aksi takdirde farklı cilt reaksiyonları veya sağlık problemleri geliştirebilirsiniz. Bir sütyen sizin için çok büyükse, kumaş ile cildiniz arasındaki sürtünme, ciltte tahrişe neden olabilir. Bundan kaçınmaya çalışın. Sizin için çok küçük bir sütyen giymek de cildinizi tahriş edebilir veya durum daha da kötüye gidebilir. Bazı araştırmalar zayıf kan dolaşımına ve hatta meme kanserine bile yol açtığını göstermiştir. % 100 SENTETİK KUMAŞ SÜTYEN Giysileri üretmek için kullanılan toksinler, düşündüğünüzden daha uzun süre kalır. Göğüsleriniz kadın vücudunun en hassas bölgelerinden biri olduğu için sütyeninizin malzemelerine dikkat etmelisiniz. Pamuk, biraz sert olabilir, bu yüzden spandex gibi günlük rutininize uyum sağlamasına yardımcı olacak başka bir sentetik kumaşla karıştırabilirsiniz.