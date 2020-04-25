Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Yapılan genom analizi, aynı zamanda Asya-Pasifik bölgesine gelenlerin Afrika’dan tek bir göçle yayıldığına dair görüşü ön plana çıkarırken, iki dalga halinde Afrika’dan gelindiğine dair görüşü de tekrar sorgulamamıza sebep oluyor. Modern insanlar Afrika’dan ilk olarak 60.000 yıl önce bazıları Avrupa’ya bazıları da Asya-Pasifik bölgesine göç edecek şekilde ayrıldı. Yaşayan insanların genom analizlerine bakılarak yapılan daha önceki çalışmalar, Asya-Pasifik sakinlerinin genomu ile o bölgede karşılaştıkları iki hominin türüyle (Neandertaller ve Denisovalılar) çiftleştiğini ortaya çıkardı. GİZEMLİ BİR SOY Arkeofili adlı internet sitesinde yer alan habere göre ise Jaume Bertranpetit ve ekip arkadaşları; Avustralya yerlileri, Papualılar, Hindistan’a yakın Andaman Adaları’ndaki ve Hindistan anakarasındaki insanların genomunu analiz ettiğinde daha önce tanımlanan hominin türlerinin DNA’sıyla eşleşmeyen diziler buldular. Yukarıda bahsedilen DNA dizileri, günümüzdeki Avrupalı ve Doğu Asyalıların genomunda bulunmuyordu. Bu da bize; bu insanların atasının henüz tanımlanmamış hominin ile Güney Asya ve Pasifik bölgesinde karşılaşıp günümüzde yaşayan popülasyonlarına genetik mirasını bıraktığını gösteriyor.

Bertranpetit, henüz tanımlanamamış bu hominin Homo erectus olabilir diyor. Homo erectus’un Afrika’dan ilk ayrılan ve günümüz insanına benzer fiziksel özellikleri olan ilk hominin olduğu düşünülüyor. ANTİK DNA'YA İHTİYAÇ VAR Fosil kayıtlar Homo erectus’un 1.8 milyon yıl ila 33.000 yıl öncesi dönemde Asya’da yaşadığını işaret ediyor. Bu da Homo erectus’un son dönemlerine doğru insanlarla aynı zaman diliminde aynı bölgelerde yaşamış olabileceğini gösteriyor. Bertranpetit, “Ancak bu konu hakkında doğrudan bir kanıtımız mevcut değil.” diyor. Bunun doğrulanması için Homo erectus’un antik DNA’sı ile Avustralasya halklarının DNA’sı arasında eşleşme olması gerekiyor. Avustralya Adelaide Universitesi’nden Alan Cooper, “Maalesef, şu ana kadar gün yüzüne çıkmış hiçbir Homo erectus fosili bu tarz bir karşılaştırmanın yapılması için yeterli genomik bilgiyi sunmuyor. Yeterince iyi şekilde korunmuş bir fosil bulunana kadar Denisovalılarda yaptığımız gibi tam bir genom analizi yapamayacağız.” diyor. ÇOK SAYIDA FARKLI GRUP MEVCUT