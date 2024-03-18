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Gizemli hastalık 'Havana Sendromu' ile ilgili dikkat çeken araştırma! 'İyi bir haber'

18.03.2024 19:51
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İlk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görülen 'Havana Sendromu' ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan çalışmalarda gizemli hastalıkla ilgili vakalarda "beyin hasarına rastlanmadığını" ortaya çıktı. Hazırlanan raporda , bulgulara göre eşleştirmeler arasında bilişsel ve diğer testlerde de önemli farklılıkların bulunmadığı ve bunun "iyi bir haber" olduğu vurgulandı.

Gizemli hastalık 'Havana Sendromu' ile ilgili dikkat çeken araştırma! 'İyi bir haber'

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından yapılan ve sonuçları Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’nde (JAMA) yayımlanan araştırmanın bulguları, Havana Sendromu olarak bilinen gizemli hastalıkla ilgili vakalarda "beyin hasarına rastlanmadığını" ortaya koydu.

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"ANLAMLI BİR FARK YOK"

JAMA'nın internet sayfasında yer alan raporda, "Bu keşif amaçlı nöro-görüntüleme çalışmasında, çoklu karşılaştırmalar için düzeltmeler yapıldıktan sonra, anormal sağlık belirtileri görülen kişiler ve onlarla eşleştirilmiş denekler arasında beyin yapısı veya işlevine ilişkin görüntüleme ölçümlerinde anlamlı bir fark yoktu." ifadelerine yer verildi.

Anormal sağlık belirtileri görülen 81 katılımcı ile yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş benzer işte çalışan katılımcıların aynı testlere tabi tutulduğu belirtilen raporda, sonuçlarda, bariz bir farka rastlanmadığı kaydedildi.

"İYİ BİR HABER"

Raporda, bulgulara göre eşleştirmeler arasında bilişsel ve diğer testlerde de önemli farklılıkların bulunmadığı ve bunun "iyi bir haber" olduğu vurgulandı.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Adını, ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görülmüştü.

Ülkedeki diplomatik personel ve aileleri, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve "bilişsel sis" diye nitelendirdikleri semptomları bildirmeye başlamıştı. Bu kişiler, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını ve ardından baskı ve titreme hissettiklerini belirtmişti.

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelin, 2017 ilkbaharında baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetlerle bildirdiği gizemli rahatsızlığa "Havana Sendromu" denmişti.

Daha sonra ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi, Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Sonraki yıllarda, Kolombiya'nın Bogota ve Avusturya'nın Viyana şehirlerinde de en az 60 olay da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında benzeri vakalar rapor edilmişti.

ABD istihbarat birimleri, 2 Mart 2023'te, "Havana Sendromu vakaları ile dış güçlerin ilişkilendirilemediği" yönünde medyaya açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Havana sendromu
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