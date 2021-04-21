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Gizli kalmış tarih! İstanbul’un 600 yıllık köyü havadan görüntülendi

21.04.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un en eski köylerinden olan 2’nci Beyazıt zamanında Horasan Türkleri tarafından Halife köy adı ile kurulan ve Cumhuriyet döneminde Kalfa köy ismini alan mahalle, drone ile görüntülendi. 600 yıllık olduğu tahmin edilen köyde önemli tarihi eserler de yer alıyor.

Gizli kalmış tarih! İstanbul’un 600 yıllık köyü havadan görüntülendi

İstanbul Çatalca’ya 25 km uzaklıkta olan ve önemli tarihi eserlere ev sahipliği yapan Kalfa köyünün gizli kalan tarihi görenleri şaşırtıyor. Dördüncü Osmanlı padişahı olan Yıldırım Beyazıt Han tarafından Horasan’dan getirilen Türk aileleri yerleştirerek oluşturulan Halife köyü, Osmanlı döneminden kalma cami, türbe, hamam ve çeşmeleri drone ile havadan görüntülendi. Cumhuriyetin ilk yıllarında adı Kalfa köy olarak değiştirilen köy halkı, hayvancılık ve ormandan elde edilen mangal kömürleri ile geçimini sağlarken muhtar ve cami imamı, köyün tarihinin daha da eskilere dayandığını kaydetti.

''KÖYÜMÜZ TARİHİ BİR KÖY OLDUĞU İÇİN GELENİMİZ GİDENİMİZ ÇOK OLUYOR''

Köy hakkında bilgi veren Kalfa köy muhtarı Hayati Avcıoğlu, “Köyümüzün tarihi hemen hemen 650-700 yıla dayanıyor. Yıldırım Beyazıt Han zamanından kalma bir köy kendine ait sarayı, camisi eski mezarlığımız ve türbemiz o dönemden kalma. Köyümüz tarihi bir köy olduğu için gelinimiz gidenimiz çok oluyor. Nüfus olarak 900’e yakın ama yazlıkçılarla beraber binin üzerinde. Geçim kaynağımız ise hayvancılık ve mangal kömürü ticareti yapılıyor. Tarım zaten çok az orman köyü olduğumuz için” dedi.

''600 YILLIK BİR KÖY AMA BİN YILA YAKIN OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUM''

Köyün tarihinin daha eskilere dayandığını söyleyen Kalfa köy imamı Nebi Çiçek, “Köy 1200’lü yıllarda Horasan’dan gelen Şeyh Sinan adlı bir zat tarafından birkaç aile ile kurulmuştur. Önceden Halife köy olarak anılan köy Cumhuriyet döneminden sonra Kalfa köyü ismini almıştır. Ortalama 600 yıllık bir köy ama daha eski tarihine baktığımızda bin yıla yakın olduğunu tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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