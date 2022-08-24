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Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

24.08.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinsi bir şekilde ilerleyen kalp hastalıklarının genelde belirgin semptomları olmuyor. Ancak bu sorunu düzenli doktor kontrolü sayesinde çözebilirsiniz. Olası inme ve kalp krizini önlemek sağlığınız için çok önemli. Hatta hayati öneme sahip. Zamanında teşhis edilmeyen kalp hastalığının sonuçları kanserden daha kötü olabilir.

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Zamanında tedavi edilmeyen kalp hastalığı çoğu kanser türünden daha kötü sonuçlara neden olabilir. Tespit edilmesi zor bir kalp hastalığının bazı tıp uzmanlarının kaçırdığı basit bir teste yakalanabileceği konusunda uyardı. Kalbin dört odası arasındaki bir veya daha fazla valf düzgün çalışmayı bıraktığında, kalbe ek yük biner.

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İngiliz Kalp Vakfı'na göre, kalp daha fazla çalışmaya zorlandığından, bu kalp krizi veya felç geçirme riskini artırıyor. Uzmanlar rutin kontroller her zaman olması gerektiği zaman yapılmadığı için hastalığın genellikle fark edilemeyebileceği konusunda uyardı.

KALP KAPAĞI HASTALIKLARI NEDİR?

Kalp kapak yapısının bozularak işlev yapamaz hale gelmesi sonucu kalp kapak hastalığı oluşur. Kapakçıklarda hastalık iki şekilde gelişebilir, kapağın daralması ve/veya yetmezliği (geriye doğru kan kaçırması). Kapak hastalıklarının sebebi genetik, ileri yaş, enfeksiyon, kalp kası hastalıkları gibi çok çeşitlidir.

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Kalp işini düzgün yapamadığı için rutin çalışırken daha fazla zorlanacak. Hayati organa daha fazla yük binmesi ölümcül tepkilere neden olabilir. Bu sorunu yaşayanlar kendilerini yorgun hisseder ve nefes darlığı gibi sorunlar yaşayabilirler.

KALP KAPAĞI HASTALIKLARI BELİRTİLERİ

  • Çabuk yorulma,
  • Halsizlik,
  • Çarpıntı,
  • Tıkanma hissi,
  • Nefes darlığı


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Anahtar Kelimeler:
kalp kapakçığı
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