KADIN

Gizli kozmetik yetenekleri olan gıdalar

Gizli kozmetik yetenekleri olan gıdalar

Gizli kozmetik yetenekleri olan gıdalar

Yediğimiz günlük gıdalar, cilt bakımı için de kullanılabilir hale gelebilir. Mutlaka deneyeceğiniz 8 maske tarifini bir araya getirdik. Sizin de cildiniz için uyguladığınız maske tarifleri varsa bizimle paylaşın...

Yumurta akı maskesi

1

Bu maske, gözeneklerinizi temizleyecek ve yüzünüzünü arındıracaktır. Sarısıyla beyazını ayırdıktan sonra yumurta akını iyice çırpın. Bir kağıt havluyu yumurta akına batırın ve yüzünüze uygulayın. Kuruduktan sonra, nazikçe soyun. Yüzünüzü ılık suyla yıkayın, gerekirse krem uygulayın.

Bal avokado maskesi

2

Yorgun olduğunuzda ve biraz rahatlamaya ihtiyaç duyduğunuzda, bu maske işe yarayacak.

1/2 avokado
1/4 su bardağı yulaf ezmesi
1 yemek kaşığı elma sirkesi
2 çorba kaşığı bal
1 tatlı kaşığı limon suyu

Avokado yıkayın ve soyun ve sonra ezin. Yulaf ezmesini ekleyin, karıştırın ve daha sonra kalan bileşenleri ilave edin. Karışımı cildinize uygulayın. 20 dakika bekletin ve daha sonra su ile yıkayın.

Yumurta sarısı zeytinyağı maskesi

3

Cildinizin "yorgun" olduğunu ve beslenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, bu maske işinizi görecektir. Yumurtanın sarısını ve beyazını ayırdıktan sonra sarısıyla 1 çorba kaşığı zeytinyağını karıştırın. İçine favori yağlarınızdan bir damla ekleyin. (Lavanta, gül gibi) Cildinize uygulayın ve 20 dakika bekletin. Ilık su ile yıkayın.

Haşlanmış patates püresi, süt ve badem yağı

4

Bu maske sivilcelerden kurtulmanıza ve cildinizin tonunu ayarlamanızda yardımcı olacaktır. Bir patates alın, haşlayın ve ezin. 2 çay kaşığı süt veya süt tozu 1 çay kaşığı badem yağı ekleyin. Karıımı cildinize uygulayın ve 20 dakika bekletin. Ilık su ile yıkayın. En iyi sonuç için haftada 2-3 kere tekrarlayın!

Domates maskesi

5

Bu özel maskenin yüz kıllarını ve gözenekleri temizlediği söyleniyor. Ayrıca cilt tonunu ayarlayıcı bir etkisi vardır. Bir domates alın, kabuğunu soyun ve suyu bir kapta sıkın. 1 yemek kaşığı domates suyu, 1 çorba kaşığı jelatin tozu ve 1 çorba kaşığı sütle karıştırın. Karışımı benmari usulü ( bir kabı kaynar ısıdaki suya oturtarak içindekini ısıtma veya eritme yöntemi) ısıtın. Birkaç damla bal ekleyin ve tekrar karıştırın. Biraz soğumasını bekledikten sonra cildinize uygulayın. Kurumasını bekleyin. Ve hafifçe soyun.

Yulaf ezmeli süt maskesi

6

Cildi nemlendirmek ve yumuşatmak için, bu maske ihtiyacınız olan şey gibi duruyor. 2 çorba kaşığı yulaf ezmesi alın. Bir blenderda toz haline getirin. 2 çorba kaşığı sıcak süt alın ve toza karıştırın. 1 çorba kaşığı zeytinyağı ilave edin. Tekrar karıştırın. Karışımı yüzünüze koyun ve 10-15 dakika bekletin. Ilık su ile yıkayın.

Salatalık limon kabuğu maskesi

7

Cildinizn aydınlanmasına, kusurın giderilmesine ve gözeneklerin temizlenmesine yardımcı olur. Salatalık, limon ve jelatin tozunu alın. 2 çorba kaşığı limon suyu ile 2 soyulmuş salatalık dilimlerini karıştırın. Karışımı düşük ısıda ısıtın. 2 yemek kaşığı jelatin tozu ekleyin ve bir dakika karıştırın. Soğumaya bırakın. Cildinize uygulayın, kurumasını bekleyin ve yavaşça soyun.

Bal maskesi

8

Her gün kullanmanız için % 100 besleyici bir maske. 3 çorba kaşığı bal. 1/3 çay kaşığı tarçın tozu. Her iki malzemeyi karıştırın ve sonra cildinize uygulayın. 10 dakika sonra suyla yıkayın.

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