Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

İtalyan polisi Milano yakınlarındaki Novara kasabasında gizli bir cinsel ilişki tarikatını ortaya çıkarınca, yalnızca İtalya'da değil dünyada yankı buldu.

Pazar günü yapılan baskında 77 yaşındaki The Doctor lakaplı erkek gözaltına alındı. Erkeğin, dans okulu, bitki uzmanı ve el sanatı dükkanları gibi yöntemleri kullanarak sağlıklı kadınlara ulaştığı açıklandı.

İtalyan polisi, piramit şeklindeki cinsel ilişki tarikatında en sadık takipçilerin The Doctor'a en yakın isimler olduğunu bildiriyor.

Il Messaggero gazetesi, sapkın yapıda yer alan kadınların kendi aralarında liderin adını kullanmaya izin vermediğini aktarıyor.

Organizasyona katılan bir kadının ailesi ve akrabalarıyla bağını koparmaya ikna edildiği de yine basına yansıyan haberler arasında.

Dış dünya ile iletişimi kesilen kurbanların cinsel saldırı ve işkence gibi yöntemlere 'gönüllü' olması sağlanırken, 'büyüleyici ve gizli' bir dünya vaat ediliyordu.

Neredeyse 30 yıldır devam eden sapkın organizasyonda, kadın üyelerden ayrıca sıklıkla The Doctor'a para ödemeleri de isteniyordu.