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Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.07.2020 10:57 | Son Güncelleme

Onlarca kadının 30 yıl boyunca cinsel saldırı ve işkence gibi yöntemlere 'ikna edildiği' organizasyonun detayları dudak uçuklattı. Sapkın yapının başındaki isim ise, The Doctor lakaplı 77 yaşındaki erkek.

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

İtalyan polisi Milano yakınlarındaki Novara kasabasında gizli bir cinsel ilişki tarikatını ortaya çıkarınca, yalnızca İtalya'da değil dünyada yankı buldu.

Pazar günü yapılan baskında 77 yaşındaki The Doctor lakaplı erkek gözaltına alındı. Erkeğin, dans okulu, bitki uzmanı ve el sanatı dükkanları gibi yöntemleri kullanarak sağlıklı kadınlara ulaştığı açıklandı.

İtalyan polisi, piramit şeklindeki cinsel ilişki tarikatında en sadık takipçilerin The Doctor'a en yakın isimler olduğunu bildiriyor.

Il Messaggero gazetesi, sapkın yapıda yer alan kadınların kendi aralarında liderin adını kullanmaya izin vermediğini aktarıyor.

Organizasyona katılan bir kadının ailesi ve akrabalarıyla bağını koparmaya ikna edildiği de yine basına yansıyan haberler arasında.

Dış dünya ile iletişimi kesilen kurbanların cinsel saldırı ve işkence gibi yöntemlere 'gönüllü' olması sağlanırken, 'büyüleyici ve gizli' bir dünya vaat ediliyordu.

Neredeyse 30 yıldır devam eden sapkın organizasyonda, kadın üyelerden ayrıca sıklıkla The Doctor'a para ödemeleri de isteniyordu.

İtalyan polisinin yayınladığı sessiz video görüntüsünde, tarikatın ritüelleri arasındaki yer alan üstsüz şekilde dans eden bir grup kadın yer alıyor.

Polis, tarikatın eski bir üyesinin yaşadığı köleliği itiraf etmesiyle soruşturmanın başladığını ve söz konusu baskını yapabilmek için iki yıl araştırma yapıldığını açıkladı.

Gözaltına alınan kimsenin olup olmadığı ve organizasyondaun kaç üyesi bulunduğu gibi detaylar henüz açıklanmış değil.

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