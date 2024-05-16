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    4. Gizli tehlike: Bir tarafı çürüyen domates yenir mi?

    Gizli tehlike: Bir tarafı çürüyen domates yenir mi?

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    16.05.2024 00:31
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    Yazın tazesi kışın konservesi tüketilen domates her mevsim yemekleri süslüyor. Çorbadan menemene, ana yemeklerden kahvaltılıklara kadar birçok alanda kullanılan domatesler bazen hızlıca bozulabiliyor. Bozulan domatesin çürük kısmını kesip atıyor ve kalanını tüketiyorsanız dikkat! Bilmeniz gereken bazı bilgiler var...

    Gizli tehlike: Bir tarafı çürüyen domates yenir mi?

    Taptaze kokusuyla iştah açan domates hem salatalarda hem de yemeklerde oldukça sık kullanılıyor. Her besin gibi domates de zaman zaman bozulup küflenebiliyor. Bir tarafı çürüyen ancak kalan tarafı sapasağlam olan domatesin çöpe atılması gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor.

    BU HATAYI SAKIN YAPMAYIN

    Domatesin bir tarafı çürüdüğünde ne yapıyorsunuz? Birçok kişinin yaptığı gibi çürük kısmı kesip atıyor, kalanını tüketiyorsanız yanlış yapıyorsunuz demektir.

    domates

    Bilindiği üzere vücudumuz sayısız mikrobu yenebilir. Ama bir kere yenilmek yeterlidir. En tehlikeli maddelerden biri olan küf gibi astım, alerji ve daha bir çok hastalık yapabilir.

    küflü domates

    Nemli ve sıvı ürünlerde ortaya çıkan küf her ne kadar bir noktada duruyor gibi görünse de tüm ürüne yayılmış olabilir. Domatesin yanı sıra konserve ürünler, yoğurt, ekmek ve içeceklerde de küf varsa tamamı atılmalıdır.

    Vitrin


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    domates küf bozuk sağlıklı yaşam
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