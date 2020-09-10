Gizli tehlike! Evdeki küf kokusu nasıl önlenir?

Evde sadece taze bir koku değil, aynı zamanda güvenli bir alan sağlamak için tespit edilmesi ve düzeltilmesi gereken şeylerin bir listesini yaptık. KÜF Evinizde bir küf kokusu fark ettiyseniz, koku muhtemelen duvarlardaki küften geliyordur çünkü genellikle burada saklanır. Küf toksik olabilir, bu yüzden gerçekten dikkatli olmamız, onu tespit etmemiz ve ondan kurtulmamız gerekir. Küfün birçok nedeninden bazıları, oluk sorunları, sıhhi tesisat sızıntıları, banyoda veya mutfakta yetersiz havalandırmadır. Ne yapalım? Küflü bölge küçükse, sabun ve suyla kendiniz temizleyebilirsiniz. Daha da iyisi, özel bir küf önleyici köpük veya sirke kullanın. Doğrudan uygulayın ve ardından temizleyin.

Küfün muhtemelen zehirli olduğu daha geniş alanlar söz konusu olduğunda, bir uzman çağırmanız gerekecektir.

Ama en önemlisi, önleme her zaman en iyi çözümdür. Her şeyi kuru tutmaya çalışın, iyi bir havalandırma kullanın ve etkilenen odalardaki nemi kontrol etmek için nem ölçer kullanın. ELEKTRİK SORUNLARI Evin içinde hbir yerden gelen kötü kokulu bir balık kokusu fark ederseniz, muhtemelen arızalı kablolarınız vardır. Elektrik problemi böyle kokar. Uzmanlara göre teller ve plastik parçalar yandığında veya eridiğinde balık veya idrar kokusu yayar.

Ne yapalım? Bu durumda, kokunun geldiği kabloyu veya elektrik kaynağını tespit etseniz bile, elektrik sorunları son derece tehlikeli olabileceğinden her zaman bir elektrikçi çağırmak en iyisidir. GAZ KAÇAKLARI Gaz kaçakları başa çıkılması tehlikeli bir konudur. Evinizde çürük yumurta kokusunu fark ederseniz, gaz sızıntısı olma ihtimali yüksektir. Ne yapalım? Bu durumda yapmanız gereken ilk şey gaz sayacını kapatmak ve herhangi bir ışığı veya diğer aletleri açmamaktır. Evden çıkın ve sorunu kontrol etmek ve onarmak için bir uzmanla iletişime geçin. Her şey bu sorunla çözüldüğünde, alanı havalandırmak için kapıları ve pencereleri açın ve kokunun kaybolmasına izin verin. HALI Evinizde halılarınızdan gelen gitmeyen pis bir koku fark ederseniz, büyük olasılıkla halılarınız için bir şeyler yapmanız gerekir. Ne yapalım? Halılarınızı üzerine karbonat serperek doğal bir şekilde temizleyin ve ardından elektrikli süpürgeyi kullanarak vakumlayın. Kötü kokuları emecektir. Daha yoğun kokulardan kurtulmak için karbonatı gece boyunca bırakın.