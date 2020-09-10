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Gizli tehlike! Evdeki küf kokusu nasıl önlenir?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yemek kokuları, yemek artıkları veya kirli çamaşırlar gibi evimizin kötü kokmasının bariz nedenleri vardır ancak, görünmeyen yerlerde küf gibi, kötü koku dışında sağlığımız için tehlikeli olabilecek ve aynı zamanda ciddi bir sorunun işareti olabilen gizli tehlikeler vardır.

Gizli tehlike! Evdeki küf kokusu nasıl önlenir?

Evde sadece taze bir koku değil, aynı zamanda güvenli bir alan sağlamak için tespit edilmesi ve düzeltilmesi gereken şeylerin bir listesini yaptık.

KÜF

Evinizde bir küf kokusu fark ettiyseniz, koku muhtemelen duvarlardaki küften geliyordur çünkü genellikle burada saklanır. Küf toksik olabilir, bu yüzden gerçekten dikkatli olmamız, onu tespit etmemiz ve ondan kurtulmamız gerekir. Küfün birçok nedeninden bazıları, oluk sorunları, sıhhi tesisat sızıntıları, banyoda veya mutfakta yetersiz havalandırmadır.

Ne yapalım?

Küflü bölge küçükse, sabun ve suyla kendiniz temizleyebilirsiniz. Daha da iyisi, özel bir küf önleyici köpük veya sirke kullanın. Doğrudan uygulayın ve ardından temizleyin.
Küfün muhtemelen zehirli olduğu daha geniş alanlar söz konusu olduğunda, bir uzman çağırmanız gerekecektir.
Ama en önemlisi, önleme her zaman en iyi çözümdür. Her şeyi kuru tutmaya çalışın, iyi bir havalandırma kullanın ve etkilenen odalardaki nemi kontrol etmek için nem ölçer kullanın.

ELEKTRİK SORUNLARI

Evin içinde hbir yerden gelen kötü kokulu bir balık kokusu fark ederseniz, muhtemelen arızalı kablolarınız vardır. Elektrik problemi böyle kokar. Uzmanlara göre teller ve plastik parçalar yandığında veya eridiğinde balık veya idrar kokusu yayar.

Ne yapalım?

Bu durumda, kokunun geldiği kabloyu veya elektrik kaynağını tespit etseniz bile, elektrik sorunları son derece tehlikeli olabileceğinden her zaman bir elektrikçi çağırmak en iyisidir.

GAZ KAÇAKLARI

Gaz kaçakları başa çıkılması tehlikeli bir konudur. Evinizde çürük yumurta kokusunu fark ederseniz, gaz sızıntısı olma ihtimali yüksektir.

Ne yapalım?

Bu durumda yapmanız gereken ilk şey gaz sayacını kapatmak ve herhangi bir ışığı veya diğer aletleri açmamaktır. Evden çıkın ve sorunu kontrol etmek ve onarmak için bir uzmanla iletişime geçin. Her şey bu sorunla çözüldüğünde, alanı havalandırmak için kapıları ve pencereleri açın ve kokunun kaybolmasına izin verin.

HALI

Evinizde halılarınızdan gelen gitmeyen pis bir koku fark ederseniz, büyük olasılıkla halılarınız için bir şeyler yapmanız gerekir.

Ne yapalım?

Halılarınızı üzerine karbonat serperek doğal bir şekilde temizleyin ve ardından elektrikli süpürgeyi kullanarak vakumlayın. Kötü kokuları emecektir. Daha yoğun kokulardan kurtulmak için karbonatı gece boyunca bırakın.

BULAŞIK MAKİNESİ

Bulaşık makineleri uzun süre kullanıldıktan sonra da kötü koku yayabilirler. Bulaşık makinelerinin yanı sıra çamaşır makinelerinin de zaman zaman temizlenmesi gerekir. Yani, mutfağınız temiz olsa bile garip kokuyorsa, büyük olasılıkla bulaşık makinesinde bir sorun vardır.

Ne yapalım?

Bulaşık makinenizi sadece bir bardak sirke ile çalıştırmayı deneyin veya sirke yerine karbonat koyun. Bu, kötü kokuları ortadan kaldıracaktır.
Daha derin bir temizlik için yapılması gereken bir diğer şey, bulaşık makinesinin tüm yiyecek artıklarının kaldığı filtreyi bulup temizlemektir.
Ayrıca kapısının lastik contasının da temizlenmesi gerekiyor. Biraz sirke ve ılık su kullanarak temizleyebilirsiniz.

DUVARLAR

Doğrudur. Ev duvarlarımız da tuhaf kokular yayabilir. Bu nedenle zaman zaman hem temizliğe hem de yeni bir kat boyaya ihtiyaçları vardır. Evinize girerken her zaman kötü bir koku fark ediyorsanız, belki de duvarları ve tavanları temizlemek için işe başlamalısınız.

Ne yapalım?

Kolay ve doğal yoldan başlayın. Bir sprey şişesinde beyaz sirke ve ılık su karışımı kullanın, duvarlara uygulayın ve ardından silin. Yüzeyi temizler ve ayrıca kötü kokuları giderir.
Başka bir yol da amonyakla temizlemektir. Her bardak su için bir çorba kaşığı amonyak karıştırın ve duvarlarınız için ihtiyacınız olan miktarı hazırlayın. Temizlik dışında amonyak, kirli kokulardan kurtulmanıza ve varsa sigara katranını gidermenize yardımcı olacaktır. Karışımı duvarlara uygulayın, birkaç dakika bekleyin ve ardından ılık suyla durulayın.
Her zaman yeni bir kat boya uygulayabilirsiniz, ancak önce duvarları temizlemeniz daha iyidir.

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