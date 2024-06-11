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  4. Gizlice fotoğraflarını çekti, sosyal medyada dolaşıma soktu! O anlar ortaya çıktı

Gizlice fotoğraflarını çekti, sosyal medyada dolaşıma soktu! O anlar ortaya çıktı

11.06.2024 13:12
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Daha önce “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla tutuklanan, hakkında silah kaçakçılığı soruşturması yürütülen, FETÖ ile iltisaklı Bekir Yüksel Hoş'un Gazeteci Yazar Özlem Doğan’ın İstanbul Havalimanı’nda gizlice fotoğraflarını çekerek, sosyal medyada dolaşıma soktuğu ortaya çıktı.

Gizlice fotoğraflarını çekti, sosyal medyada dolaşıma soktu! O anlar ortaya çıktı

Bekir Yüksel Hoş’un fotoğrafı ilk servis ettiği hesabın @istanbuzzz (Sadun Özkaya) isimli hesabın olduğu tespit edildi.

Sadun Özkaya’nın ise firari olduğu, gasp, yaralama ve dolandırıcılık suçlarından daha önce hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

UZUN SÜRE TAKİP ETMİŞ

Havalimanında kameralar incelendiğinde Bekir Yüksel Hoş’un Özlem Doğan’ı uzunca süre takip ettiği de anlaşıldı. Takip esnasında Yüksel Hoş’un yanında yabancı uyruklu bir kadının daha olduğu tespit edildi.

ASLAN DEĞİRMENCİ: KONU HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Daha önce “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla tutuklanan, hakkında silah kaçakçılığı soruşturması yürütülen, FETÖ ile iltisaklı Bekir Yüksel Hoş'un Gazeteci Yazar Özlem Doğan’ın İstanbul Havalimanı’nda gizlice fotoğraflarını çekerek, sosyal medyada dolaşıma soktuğu ortaya çıktı.

Bekir Yüksel Hoş’un fotoğrafı ilk servis ettiği hesabın @istanbuzzz (Sadun Özkaya) isimli hesabın olduğu tespit edildi.

Sadun Özkaya’nın ise firari olduğu, gasp, yaralama ve dolandırıcılık suçlarından daha önce hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Havalimanında kameralar incelendiğinde Bekir Yüksel Hoş’un @ozlemdogan 'ı uzunca süre takip ettiği de anlaşıldı.

Takip esnasında Yüksel Hoş’un yanında yabancı uyruklu bir kadının daha olduğu tespit edildi. Konu hakkında hukuki süreç başlatıldı.


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Anahtar Kelimeler:
fetö Gazeteci havalimanı
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