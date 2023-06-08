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GKRY'de Türk kızı Asya Karali saldırıya uğramıştı! Yaşadıklarını anlattı: 'Olayın gerçekleşmesindeki en büyük unsur...'

08.06.2023 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs Türkü Asya Karaali, arkadaşlarıyla gittiği GKRY'de çirkin bir saldırıya uğramıştı. 3 Rum'un önce tacizine uğrayan, ardından darp edilen ve 2 metre yükseklikteki duvardan atılan Karaali, yaşadıklarını anlattı. "Düşünce bayılmışım, gözümü hastanede açtım" diyen Karaali, "İnanılmaz bir korku, güvensizlik ve hayal kırıklığını hala yaşıyorum. Duygularımı tam olarak ifade edemiyorum" dedi.

GKRY'de Türk kızı Asya Karali saldırıya uğramıştı! Yaşadıklarını anlattı: 'Olayın gerçekleşmesindeki en büyük unsur...'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan 25 yaşındaki Asya Karaali'nin, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) 2 Haziran’da uğradığı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayai Nasapa bölgesinde 3 Rum şahsın önce tacizine uğrayan, ardından darp edilen ve 2 metre yükseklikteki duvardan atılan Karaali, büyük bir korku, güvensizlik ve hayal kırklığı yaşadığını ifade etti.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Karaali, sabaha karşı olayın gerçekleştiğini belirterek, arkadaşlarıyla bir eğlence mekanından çıktıktan sonra 3 Rum’un tacizine uğradığını ve onları reddetmesiyle olayın yaşandığını aktardı.

"OLAYIN GERÇEKLEŞMESİNDEKİ EN BÜYÜK UNSUR..."

Karaali, “Çok kötü bir olay yaşadım. Bu olayın gerçekleşmesindeki en büyük unsur benim kadın olmamdı. Yüksek ihtimalle çok fazla alkollü olduklarını düşünüyorum, madde kullanıp kullanmadıklarını bilmiyorum. Çünkü onlara belli bir test yapılmadı. Türk olup olmadığım soruldu, belki de İspanyol olduğumu söyleseydim yine saldırıya uğrayacaktım. Saldırıyı ırkçılık olarak göstermek istemiyorum. Tacizlerini reddettiğim için sinirlendiklerini düşünüyorum” dedi.

Önce taciz ettiler, Türk olduğunu anlayınca böyle saldırdılar! Önce taciz ettiler, Türk olduğunu anlayınca böyle saldırdılar!

"GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM"

Saldırganların sinirlenerek saldırıya geçtiğini ifade eden Karaali, aralarından birinin kendisini 2 metre yükseklikteki duvardan attığını söyledi. Gözünü Gazimağusa Rum Devlet Hastanesi’nde açtığını anlatan Karaali, “Düşünce bayılmışım, gözümü hastanede açtım. Hastanede uyandığım zaman hiçbir şey hissetmedim. Ağır bir travma yaşadım. Rum polislere olayı anlatırken bile kendime de değildim. Kuzeye geçip, eve geldiğimde annemle bile konuşurken kendimde değildim ama arkadaşlarım çok ağladığımı söylediler” dedi.

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"DUYGULARIMI TAM OLARAK İFADE EDEMİYORUM"

Olayın şokunu henüz atlatamadığını kaydeden Karaali, “İki gün üst üste güneye gidip polise ifade verdim, bu nedenle olayın şokunu hala atlatamadım. İnanılmaz bir korku, güvensizlik ve hayal kırıklığını hala yaşıyorum. Duygularımı tam olarak ifade edemiyorum” dedi.

Karaali, GKRY Polis merkezinden aldığı bilgiye göre, tutuklanan 2 saldırganın polise hiçbir şey anlatmadığını belirterek, “Polis sorgulamış ama konuşmamışlar” ifadelerini kullandı. Karaali, Rum polisinin 3’üncü saldırganı aradığını belirtti.

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Olayın ardından yaşadığı sürece değinen Karaali, “Rum tarafındaki hastanede bana pek ilgi gösterilmedi” ifadelerini kullanarak, GKRY polisinin kendisi ile ilgilendiğini aktardı. Rumlardan da destek mesajı aldığını belirten Karaali, “Evet sevmeyen kötü mesaj atan Rumlar da var ama Türklerden de hem olumlu hem olumsuz mesajlar aldım. Rum siyasilerden arayan soran oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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taciz kıbrıs rum kesimi

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