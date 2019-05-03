GKRY'de polis teşkilatı başkanı görevinden alındı

Baba ve kızı aynı üniversiteden mezun oldu

Baba ve kızı aynı üniversiteden mezun oldu

Milyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyor

Milyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyor

Anastasiadis, yaptığı yazılı açıklamada, Hrisostomu'nun bu konuda şahsi sorumluluğu bulunduğunu, daha önce görevinden istifa eden Adalet Bakanı Nikolau gibi "siyasi hassasiyet" nedeniyle görevden alındığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında sorgulanan zanlı, Tiburcio dahil 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti.

Kurbanlar arasında Tiburcio dışında, Filipinler vatandaşları Arian Palanas Lozano (28) ve Maricar Valdez Arquila (30), Romanyalı Livia Florentina Bunea (36), Nepal vatandaşı Kata Anou ile Tiburcio'nın 6 yaşındaki kızı Sierra ve Bunea'nın 8 yaşındaki kızı Elena da yer alıyor.

Kurbanların tamamının Kıbrıs Rum kesimine çalışmaya gelen göçmen işçi kadınlar olması dikkati çekiyor.

Kurbanlardan Tiburcio ve Lozano'nun cesetleri aynı maden göletinde, Anou olduğu sanılan bir kurbanın cesedi ise katilin görev yaptığı askeri birliğin arazisindeki atış alanının yakınındaki bir kuyuda bulunmuştu.

Son olarak Asyalı olduğu tahmin edilen 4. kadın cesedi ise Kırmızı Göl'de tespit edilmişti.

Rum yönetimi ada ilk kez karşılaşılan seri katil olayında cinayetlerin aydınlanması için İngiliz uzmanlardan yardım istemişti.

