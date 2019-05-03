GKRY'de polis teşkilatı başkanı görevinden alındı

LEFKOŞA (AA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY), Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı İonas Nikolau'nun görevinden istifa etmesinin ardından Rum Polis Teşkilatı Başkanı Zaharias Hrisostomu görevinden alındı.
Rum lider Nikos Anastasiadis, adada yaşanan seri cinayetler konusunda polislerin görev ihmali nedeniyle Polis Teşkilatı Başkanı Hrisostomu'nun görevine son verdiğini belirtti.
Anastasiadis, yaptığı yazılı açıklamada, Hrisostomu'nun bu konuda şahsi sorumluluğu bulunduğunu, daha önce görevinden istifa eden Adalet Bakanı Nikolau gibi "siyasi hassasiyet" nedeniyle görevden alındığını kaydetti.
GKRY'de Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) subayı Nikos Metaksas'ın 7 kadını öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından dün Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı İonas Nikolau görevinden istifa etmişti.
- Hedefinde göçmen işçi kadınlar var
Metaksas, 14 Nisan'da Mary Rose Tiburcio (39) adlı Filipinler vatandaşı kadının cesedinin Lefkoşa'nın 32 kilometre batısındaki bir maden göletinde bulunmasının ardından başlatılan cinayet soruşturmasında gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında sorgulanan zanlı, Tiburcio dahil 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti.
Kurbanlar arasında Tiburcio dışında, Filipinler vatandaşları Arian Palanas Lozano (28) ve Maricar Valdez Arquila (30), Romanyalı Livia Florentina Bunea (36), Nepal vatandaşı Kata Anou ile Tiburcio'nın 6 yaşındaki kızı Sierra ve Bunea'nın 8 yaşındaki kızı Elena da yer alıyor.
Kurbanların tamamının Kıbrıs Rum kesimine çalışmaya gelen göçmen işçi kadınlar olması dikkati çekiyor.
Kurbanlardan Tiburcio ve Lozano'nun cesetleri aynı maden göletinde, Anou olduğu sanılan bir kurbanın cesedi ise katilin görev yaptığı askeri birliğin arazisindeki atış alanının yakınındaki bir kuyuda bulunmuştu.
Son olarak Asyalı olduğu tahmin edilen 4. kadın cesedi ise Kırmızı Göl'de tespit edilmişti.
Rum yönetimi ada ilk kez karşılaşılan seri katil olayında cinayetlerin aydınlanması için İngiliz uzmanlardan yardım istemişti.
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