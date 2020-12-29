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Glokom nedir? Nasıl ortaya çıkar?

29.12.2020 18:52 | Son Güncelleme:
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Glokom nedir? Nasıl ortaya çıkar?

Halk arasında göz tansiyonu veya karasu hastalığı olarak adlandırılan glokom göz içi basıncının yükselmesiyle oluşan göz siniri şeklinde adlandırılır. Glokom nedir diye soracak olursak cevabı için göz sıvılarının kaybıyla ortaya çıkan rahatsızlık diyebiliriz. Yazımızda hepsini detaylı olarak bulabilirsiniz…

Hastalıklı bölgenin iç kısmında aköz diye bir sıvı bulunur ve bu sıvı bazı zamanlarda gözü terk eder. Bunun sonucunda ise göz tansiyonu ortaya çıkar. Tansiyonun ortaya çıkmasıyla birlikte hasta bölgenin içindeki sıvı dışa akım yoluyla işlerliğini kaybeder.

Glokom Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Ne yazık ki bu hastalığın teşhisinde erken bir uyarıcı bulunmaz. Yine de glokom hastalığı çeşitli bulgularla tespit edilebilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Gün içinde göz içinde bulunan sıvıların farklı şekilde akış göstermesinden kaynaklı olarak başta ve hastalıklı bölgede meydana gelen ağrı
  • Bazı hastalarda gözde meydana gelen basınç ile beraber görme bozukluğu ve bulanıklığı
  • Hastalıklı bölgede ve çevresinde sertleşme meydana gelen sertleşme hissi
  • Eğer açı kapanması glokomu var ise ağrılı ve kırmızılaşmış bir görüntü oluşabilir
  • Bir başka çeşit olan doğumsal glokomda ise gözlerde irilik ve bölgelerin arasındaki boyut farkı dikkat çeker.
  • Eğer bu gibi belirtilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmalısınız.

Göz Tansiyonu Kimlerde Görülür?

Diğer bir adı glokom olan göz tansiyonu genel olarak 40’lı yaşlarda görülür. Bununla birlikte her yaşta görülmesi de olasıdır. Ailesinde göz tansiyonu olan kişilerin özellikle bu hastalığa dikkat etmesi ve daha sık bir şekilde doktor kontrolünden geçmesi gerekir.

Glokom Çeşitleri Nelerdir?

Genel olarak göz tansiyonunda 2 çeşitten bahsedebiliriz:

Açık açılı glokom: Bu glokom türü genelde yavaş ilerlediği için fazla belirti içermez. Glokom belirti özelliği gösteren bir çeşit değildir. Her iki gözü de etkileyen bu tip hastalıklarda etki her iki göz için de farklılıklar gösterir. Kişinin gözünde kalıcı hasar oluşabilir ve bunun sonucunda yavaş ilerleyen görme kaybı ortaya çıkabilir. Bu durum genelde 50 yaş üzeri kişilerde ortaya çıkar. Toplum içerisinde görülme sıklığı yaklaşık olarak %1 olarak belirlenmiştir. Bu hastalık sonucunda hümör aköz hastalıklı bölgenin içinde kalarak basıncın artmasına sebep olur.

Kapalı açılı glokom: Bu glokom türünde genel olarak kişi ağrı hisseder ve görme duyusunu kaybedebilir. Bu belirtiler hissedilebilir olduğundan kişi bunları rahatlıkla algılar ve önceden kontrole gidebilir. Dar açılı glokom olarak da bilinen bu hastalık daha ziyade dar açılı veya kapaklı bölgeye sahip kişilerde görülür. Kişinin renkli hareler görmesine yol açan kapalı açılı glokom olduğunda kornea da ödemlenir.

Göz Tansiyonunda Erken Tanı Neden Önemlidir?

Göz tansiyonunda görme kaybı oluştuktan sonra geri dönüş olmaz. Bu sebeple erken tanı çok önemlidir. Normal muayene sırasında tespit edilen anormal basınç hastalığın ilk belirtilerinden sayılabilir. Doktor kontrolü düzenli aralıklarla yapıldığı zaman erken tanı için avantaj oluşturur. Teşhise yönelik tonometre adı verilen bir aletle hastanın göz içi basıncı ölçülür. Gerekli görülürse alan testi yapılır.

Glokom Tedavisinde İzlenmesi Gereken Kurallar Nelerdir?

Göz tansiyonu glokom krizi olarak da adlandırılır. Bu kriz günümüzde oldukça yaygın bir şekilde görülmektedir. Tedaviye geç kalınması durumunda kalıcı görme problemleri ortaya çıkabilir. Göz tansiyonu tanısı konulduktan sonra tamamen iyileştirilip ortadan kaldırılmış olmaz. Fakat birçok uygun tedavi ile başarılı bir şekilde kontrol altında tutulabilir ve görme kaybı engellenebilir. Tedavi esnasında glokom nedenleri belirlenir. Açık açılı glokom öncelikle basınç düşürülerek çeşitli ilaçlarla tedavi edilir. Dirençli olan vakalarda glokomun tipine göre cerrahi tedaviler uygulanır. Birtakım hastalarda birden çok cerrahi işlem uygulanabilir. Kriz ile beraber ortaya çıkan dar açılı olanda ise tedavi çok acildir. Kontrol altına alınamayan glokomlarda lazer tedavisi uygulanabilir. Tedavi sonrasında doktorunuzun verdiği ilaçları ve damlaları düzenli bir şekilde kullanmanız gerekir. Doktorun verdiği damlaları kullanıldıktan sonra belirli yan etkiler oluşturabilir. Bu kapsamda günlük hayatınızda herhangi bir yan etkiye rastlarsanız vakit kaybetmeden doktorunuzla görüşebilirsiniz.

Göz Tansiyonu Tamamen İyileşir Mi?

Göz tansiyonu teşhisi konulan kişilerdeki hasarlar ne yazık ki eski haline döndürülemez. Bunun sebebi olarak vücudumuzda en gelişmiş doku olan sinir dokusunun kendini yenileyebilme kabiliyeti olmamasıdır. Burada tedavinin amacı mevcut hasarın üzerine daha fazlası eklenmeden görme kaybının artmasını engellemektir. Eğer bu hastalığın tanısını aldıysanız, hastalığın tedavisi ve doktorunuzun öngöreceği aralıklar ile süreli olarak devam edecektir. Bu nedenle doktorunuzun size verdiği tavsiyelere dikkat göstermelisiniz.

Glokom Tedavisindeki Rolünüz Nedir?

Bu tedavi başladığı zaman doktorunuzu daha sık görmeniz gerekecektir. Ortalama olarak doktorunuzla her 3 veya 4 ayda bir görüşmeniz gerekecektir. Ancak bu şekilde görme kayıplarının önüne geçebilir ve bozuklukları durdurabilirsiniz. Genel olarak 40 yaş üzerinde görülen bu hastalık için erken tanı oluşturmak çok önemlidir. Göz tansiyonu tedavisi siz ve doktorunuz arasında ekip işi gerektirecek kadar dikkat edilmesi gereken bir iştir.Tanı konulmadan önce belirtilerle birlikte doktora görünmek sizin için iyi olacaktır. Doktorunuz glokom tedavi önerebilir ancak bunları uygulamak sizin görevinizdir. Muayene için önerilen zaman aralıklarına uyarak gözünüzde kalıcı hasarlar veya görme kayıplarının oluşmasının önüne geçebilirsiniz.

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