Glokom nedir? Nasıl ortaya çıkar?

Hastalıklı bölgenin iç kısmında aköz diye bir sıvı bulunur ve bu sıvı bazı zamanlarda gözü terk eder. Bunun sonucunda ise göz tansiyonu ortaya çıkar. Tansiyonun ortaya çıkmasıyla birlikte hasta bölgenin içindeki sıvı dışa akım yoluyla işlerliğini kaybeder.

Glokom Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Ne yazık ki bu hastalığın teşhisinde erken bir uyarıcı bulunmaz. Yine de glokom hastalığı çeşitli bulgularla tespit edilebilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Gün içinde göz içinde bulunan sıvıların farklı şekilde akış göstermesinden kaynaklı olarak başta ve hastalıklı bölgede meydana gelen ağrı

Bazı hastalarda gözde meydana gelen basınç ile beraber görme bozukluğu ve bulanıklığı

Hastalıklı bölgede ve çevresinde sertleşme meydana gelen sertleşme hissi

Eğer açı kapanması glokomu var ise ağrılı ve kırmızılaşmış bir görüntü oluşabilir

Bir başka çeşit olan doğumsal glokomda ise gözlerde irilik ve bölgelerin arasındaki boyut farkı dikkat çeker.

Eğer bu gibi belirtilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmalısınız.

Göz Tansiyonu Kimlerde Görülür?

Diğer bir adı glokom olan göz tansiyonu genel olarak 40’lı yaşlarda görülür. Bununla birlikte her yaşta görülmesi de olasıdır. Ailesinde göz tansiyonu olan kişilerin özellikle bu hastalığa dikkat etmesi ve daha sık bir şekilde doktor kontrolünden geçmesi gerekir.

Glokom Çeşitleri Nelerdir?

Genel olarak göz tansiyonunda 2 çeşitten bahsedebiliriz:

Açık açılı glokom: Bu glokom türü genelde yavaş ilerlediği için fazla belirti içermez. Glokom belirti özelliği gösteren bir çeşit değildir. Her iki gözü de etkileyen bu tip hastalıklarda etki her iki göz için de farklılıklar gösterir. Kişinin gözünde kalıcı hasar oluşabilir ve bunun sonucunda yavaş ilerleyen görme kaybı ortaya çıkabilir. Bu durum genelde 50 yaş üzeri kişilerde ortaya çıkar. Toplum içerisinde görülme sıklığı yaklaşık olarak %1 olarak belirlenmiştir. Bu hastalık sonucunda hümör aköz hastalıklı bölgenin içinde kalarak basıncın artmasına sebep olur.