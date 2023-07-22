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  4. Göbeğinin bir kısmını aldırıp sanat eserine dönüştürdü! 2 kilogramlık deriyi öyle bir hale getirdi ki...

Göbeğinin bir kısmını aldırıp sanat eserine dönüştürdü! 2 kilogramlık deriyi öyle bir hale getirdi ki...

22.07.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan 52 yaşındaki Katie Taylor, kilo verme sürecinden sonra sarkan derisini aldırmak için bıçak altına yattı. Fazla derisini çöpe atmak yerine yeniden tanımlayarak sanata destek olmak istediğini ifade eden Taylor, Güzel Sanatlar’daki doktora tezi için bu deriyi bir sanat eserine dönüştürdü.

52 yaşındaki İngiliz bir sanatçı, 2004 yılından Tip 2 diyabet teşhisinin konulmasından sonra kilo verme sürecine başladı. Sıkı bir diyet ve sporla 84 kilo veren Taylor, hedef kilosuna ulaştıktan sonra hızlı kilo vermenin bir yan etkisi olarak mide çevresindeki derinin sarkmaya başladığını fark etti. Sarkık cildini düzeltmek için ameliyat olmaya karar veren Taylor, fazla derisini çöpe atmak yerine “vücut sanatı" terimini yeniden tanımlayarak sanatına dahil etmeye karar verdi.

“NEREDEN GELDİĞİMİ HATIRLATIYOR”

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Derisini buzdolabına koymadan önce mide salgısıyla yıkattığını dile getiren Taylor, “Tıbbi buzdolabı gerçekten çok büyüktü. Sanatıma kendimden bir parça katmayı seçtim. Her gün sebze özüne batırarak muhafaza ettim. Göbeğimden alınan bu deri parçası bana nereden geldiğimi hatırlatıyor. Ayrıca insan vücudunun ne kadar harika olduğunu gösteren bir kanıt niteliğinde...” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Deri yağ aldırma ameliyatı

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