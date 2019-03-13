Göbek deliğinden memnun olmayan kadınlar şimdi de bunun için bıçak altına yatıyor!

Doğum sonrası dönemde kadınları en çok mutsuz eden değişim, vücutlarının eskisi gibi görünmemesi olabiliyor. Bu nedenle karın germe ve göbek deliği operasyonları kadınlar arasında sık tercih edilmeye başlandı.

Hamileyken bebeğin baskı yapması nedeniyle dışarıya çıkan göbek deliği operasyonu yeni anne olan kadınlar arasında popüler oldu. Ünlü İngiliz kozmetolog Dr. Tijion Esho, 12 bin TL'yi bulan estetik operasyona ilginin bu kadar artmasını sosyal medyaya bağlıyor. Dr. Esho, ''sosyal medyada artık her şey ortada bunun moda trendleriyle ilişkilendiriyorum. Bu daha çok işin estetik kısmı. Ancak göbek deliğinin çıkık olmasının nedeni göbek fıtığıyla da ilişkili olabilir. Bu durumda tedaviyi çok geciktirmemek lazım'' diye konuşuyor.

Hamilelikte karın içi basıncının artması nedeniyle karın zarı ve bağırsakların dışarıya çıkmasıyla göbek fıtığı problemi yaşayan Preciosa Bell ikinci çocuğunun doğumunun üzerinden birkaç ay eçtikten sonra ameliyat oldu. Operasyon için 6 bin TL ödeyen fitness eğitmeni Bell, operasyonu geçirdikten sonra yeniden eski haline dönebildiği için çok mutlu olduğunu söylüyor.