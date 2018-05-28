Göbek eriten evde kardio egzersizleri

Öncelikle karın, zayıflamanın en zor olduğu bölgedir. Bu bölgenin istenen şekle gelmesi için

düzenli olarak bu hareketleri yapmalı ve bunun dışında da birkaç hususa dikkat etmelisiniz.

Beslenme yaşantınız nasıl olmalı?

Metabolizma hızı kilo alımınızı etkileyen önemli bir noktadır. Kimilerinin metabolizması

oldukça hızlı olduğundan ne yerlerse yesinler kilo almazlar. Fakat maalesef aksi durumda

olabilir. Metabolizma hızınız yavaş ise yediklerinize dikkat etmek ve düzenli bir şekilde spor

yapmalısınız.

Özellikle fast food olarak adlandırılan hazır gıdalardan uzak durun. Protein destekli beslenin

ve şekerli gıdalardan uzak durun. Şeker kullanımını azaltın, gün içinde besin içeriğinden

aldığınız şeker miktarı size yetecekken ek olarak aldığınız gıdalarla bu seviyeyi yükseltmeyin.

Bol bol su için ve dengeli beslenin. Sağlıklı bir şekilde zayıflayacaksınız.

Göbek eritmek için yapılabilecek egzersizler

Bu hareketleri 10 kez yaparak kendinize setler oluşturabilirsiniz. İsterseniz setlerinizi 5

tekrarlı bir şekilde arada mola vererek yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendinizi iyi hissetme

durumunuzla alakalıdır.