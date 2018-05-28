KADIN

Göbek eriten evde kardio egzersizleri

elif.duzen elif.duzen
GENEL SAĞLIK HABERLERİ  | 28.05.2018 14:16 | Son Güncelleme

Yaz ayları geldi. Bikiniler, mayolar dolaplardan çıkartılmaya başlandı. Kıştan kalma fazla kilolar ise oldukları yerde duruyorlar. Diyete ve spora ise son hız başlanmak üzere. Karın bölgesi, zayıflama konusunda en yavaş sonuç alınan kısımlardan fakat evinizde 20 dakikanızı ayırarak bu kilolara elveda diyebilir, yazın tadını çıkartabilirsiniz.

Göbek eriten evde kardio egzersizleri

Öncelikle karın, zayıflamanın en zor olduğu bölgedir. Bu bölgenin istenen şekle gelmesi için
düzenli olarak bu hareketleri yapmalı ve bunun dışında da birkaç hususa dikkat etmelisiniz.

Beslenme yaşantınız nasıl olmalı?

Metabolizma hızı kilo alımınızı etkileyen önemli bir noktadır. Kimilerinin metabolizması
oldukça hızlı olduğundan ne yerlerse yesinler kilo almazlar. Fakat maalesef aksi durumda
olabilir. Metabolizma hızınız yavaş ise yediklerinize dikkat etmek ve düzenli bir şekilde spor
yapmalısınız.

Özellikle fast food olarak adlandırılan hazır gıdalardan uzak durun. Protein destekli beslenin
ve şekerli gıdalardan uzak durun. Şeker kullanımını azaltın, gün içinde besin içeriğinden
aldığınız şeker miktarı size yetecekken ek olarak aldığınız gıdalarla bu seviyeyi yükseltmeyin.
Bol bol su için ve dengeli beslenin. Sağlıklı bir şekilde zayıflayacaksınız.

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Göbek eritmek için yapılabilecek egzersizler

Bu hareketleri 10 kez yaparak kendinize setler oluşturabilirsiniz. İsterseniz setlerinizi 5
tekrarlı bir şekilde arada mola vererek yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendinizi iyi hissetme
durumunuzla alakalıdır.

  • Harekete başlamadan önce sırt üstü uzanın. Ellerinizi başınızın arkasına koyun ve
    vücudunuzun üst bölümünü kürek kemiğinizin alt kısmına gelene kadar kaldırın.
    Bacaklarınızı kalça çizgisinden yukarı kaldırın ve masa pozisyonu alın. Nefes alın ve bu
    işlemi yaparken dirseklerinizi açık bırakarak gövdenizi çapraz olarak içeri döndürün.
    Döndüğünüz tarafın bacağını dizden kıvırın diğer bacağınız uzatılmış şekilde kaldın.
    Nefesinizi verirken taraf değiştirin ve bunu tekrarlayın.
  • Pozisyonunuzu yerde eller ve ayak uçları yere değecek şekilde dimdik durarak alın.
    Öncelikle sağ dizinizi sağ dirseğinize değdirin ve ayağınızı geri çekin. Daha sonra sol
    dizinizi sol dirseğinize değdirin ve geri çekin. Bu şekilde sağ, sol diyerek devam edin.
  • Sırt üstü yere uzanır vaziyette durun, beliniz yere yapışık olsun, karnınız içerde sık,
    elleriniz ise kalçanın hemen altında olsun. Bacaklarınızı yukarı doğru düz şekilde
    uzatın. Bacaklarınızı tek tek bu şekilde hareket ettirin. Dizlerinizi kırmayın ya da
    çenenizi göğsünüze yakınlaştırmayın.
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