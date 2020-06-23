Kolayca Göbek Eritmenizi Sağlayacak Egzersiz ve Diyetler

Karın bölgesindeki yağlanma, estetik olarak göze hoş gelmemesi bir yana uzun vadede kiloya bağlı pek çok hastalığın da sebebi olabilir. Bu bölgedeki yağlanmadan kurtulmak, genel inanışın aksine o kadar zor değildir.

Karın kasları vücudumuzun diğer bölgelerinde yer alan kas gruplarına kıyasla daha az hareketli olduğundan:

Yapılan egzersizler vücudu daha çok zorlar.

Bu da göbeğin eritilmesinin zor olduğu inanışının doğmasına sebep olur.

Oysaki düzenli olarak yapılan egzersizlerle birlikte takip edilen bir diyet programı bu bölgedeki yağlanmadan kısa sürede kurtulmayı mümkün kılar. Ancak kısa süre derken kastettiğimiz birkaç saat değil tabii ki.

Bu nedenle birkaç gün içerisinde aşırı kilo kaybetmenizi sağlayan diyetlerden uzak durmanızı tavsiye ederiz. Bu tip diyetler kısa sürede olumlu etki sağlıyormuş gibi görünse de uzun vadede vücut sağlığınızı yitirmenize sebep olabilir.

Kadın ve erkeğin metabolizma hızları farklılık gösterir. Bu nedenle bazı hareketler cinsiyetler arasında farklılık gösterebildiği gibi kişiden kişiye de etkisi değişir. Ancak listemizdeki hareketler hem kadınlarda hem erkeklerde etkisi bilinen ve tüm egzersiz programlarında önerilen rutinlerdir. Fakat 1 haftada göbek eritme hareketlerinde genel bir yanlış anlaşılma vardır.

Bu hareketler bir hafta içerisinde düz bir karna sahip olmanızı sağlamaz. Ancak düzenli bir şekilde egzersizlerinizi sürdürüp beslenme programınızdan şaşmazsanız, bu hareketlerin etkisini ayna karşısına geçtiğinizde görebilirsiniz.

1. Mekik

Hemen hemen tüm egzersiz programlarında kendine yer bulan mekik, karın kaslarını harekete geçirerek yağ yakımını hızlandırması sebebiyle evde göbek eritme hareketlerinin başında gelir. Tam mekik başlangıçta zorlayıcı olabileceğinden yarım mekikle başlanıp kasların alışmasının ardından tam mekiğe geçilmesi hem sakatlıkların engellenmesini hem de ağrı hissi nedeniyle egzersizlerden vazgeçilmemesini sağlar.