Kolayca Göbek Eritmenizi Sağlayacak Egzersiz ve Diyetler

Karın bölgesindeki yağlanma, estetik olarak göze hoş gelmemesi bir yana uzun vadede kiloya bağlı pek çok hastalığın da sebebi olabilir. Bu bölgedeki yağlanmadan kurtulmak, genel inanışın aksine o kadar zor değildir.
Karın kasları vücudumuzun diğer bölgelerinde yer alan kas gruplarına kıyasla daha az hareketli olduğundan:
Bu nedenle birkaç gün içerisinde aşırı kilo kaybetmenizi sağlayan diyetlerden uzak durmanızı tavsiye ederiz. Bu tip diyetler kısa sürede olumlu etki sağlıyormuş gibi görünse de uzun vadede vücut sağlığınızı yitirmenize sebep olabilir.
Kadın ve erkeğin metabolizma hızları farklılık gösterir. Bu nedenle bazı hareketler cinsiyetler arasında farklılık gösterebildiği gibi kişiden kişiye de etkisi değişir. Ancak listemizdeki hareketler hem kadınlarda hem erkeklerde etkisi bilinen ve tüm egzersiz programlarında önerilen rutinlerdir. Fakat 1 haftada göbek eritme hareketlerinde genel bir yanlış anlaşılma vardır.
Bu hareketler bir hafta içerisinde düz bir karna sahip olmanızı sağlamaz. Ancak düzenli bir şekilde egzersizlerinizi sürdürüp beslenme programınızdan şaşmazsanız, bu hareketlerin etkisini ayna karşısına geçtiğinizde görebilirsiniz.
Hemen hemen tüm egzersiz programlarında kendine yer bulan mekik, karın kaslarını harekete geçirerek yağ yakımını hızlandırması sebebiyle evde göbek eritme hareketlerinin başında gelir. Tam mekik başlangıçta zorlayıcı olabileceğinden yarım mekikle başlanıp kasların alışmasının ardından tam mekiğe geçilmesi hem sakatlıkların engellenmesini hem de ağrı hissi nedeniyle egzersizlerden vazgeçilmemesini sağlar.
Mekik hareketi nasıl yapılır sorusunun cevabı ise:
Kaslarınız direnç kazandıktan sonra farklı mekik hareketleri deneyebilirsiniz.
Yan mekik ve dönerek mekik haricinde alt karın eritme hareketlerinden biri olan ters mekiği egzersiz programınızın ilerleyen günlerinde muhakkak uygulamalısınız. Normal mekiğin aksine ters mekikte gövdenizden ziyade bacaklarınızı yerden kaldırmanız gerekiyor.
Ters mekik hareketi nasıl yapılır sorusunun cevabı ise:
10-15 tekrardan farklı sayıda setlerle uygulayacağınız ters mekik hareketi sırt, karın, göğüs kaslarının yanı sıra bel, bacak ve kalçalarınızdaki kasları da güçlendirir.
Eğer fazla kilolarınızdan kısa sürede kurtulmak ve göbeğinizi yok etmek istiyorsanız burpee egzersizi bu iş için biçilmiş kaftan. B
urpee egzersizinde tepeden tırnağa tüm kaslarınız çalışır ve bu da yağ yakımının son derece hızlanması anlamına gelir. Yalnızca göbek bölgesindeki yağlanmadan kurtulmak için değil, genel olarak fit bir görünüme kavuşmak için burpee ilk tercihiniz olmalı.
Burpee nasıl yapılır sorusunun cevabı ise:
Alt karın eritme hareketlerinin en etkilisi bisiklet egzersizidir. Bacakların yer çekimine karşı havada tutulması, alt karın bölgesi başta olmak üzere sayısız kas grubunu harekete geçirir.
Bisiklet hareketi nasıl yapılır sorusunun cevabı ise:
20-25 saniyelik setler belirleyip dinlenerek yapabilirsiniz.
"Dört dakikada göbek eritme hareketleri" arasında yer alan planking, vücuttaki tüm kas gruplarını kullanan ve bu sayede hızla kilo yakmanızı sağlayan bir egzersiz hareketidir. Planking'de amaç belli bir pozisyonda kasların elverdiği süre kadar sabit kalmayı başarmaktır.
Plank hareketi nasıl yapılır sorusunun cevabı ise:
Direkt olarak karın bölgesindeki yağlardan kurtulmanızı sağlayan bir diyet olmasa da diyetinizi bazı kriterlere göre belirlemeniz ve beslenme programınızdan bazı gıdaları tamamen çıkarmanız, bu bölgedeki yağlarınızdan daha kısa sürede kurtulmanızı sağlayabilir.
Şekerin yarısı glukoz yarısı da fruktozdur.
Fruktoz:
Tükettiğiniz protein miktarını artırmak:
%60 oranında düşürdüğünü, metabolizmayı hızlandırarak günlük yakılan kalori miktarını 80-100 civarında artırdığını gösteriyor.
Karbonhidrat içermeyen diyet programları uygulamanız:
50 gramı aşmamasına dikkat edin.
Diyet yaparken lif yönünden zengin gıdalar tüketmenin:
10 gram civarında lif tüketmek 4 ay içerisinde ihtiyaç duyulan kalori oranını %10 oranında düşürür ve normalden 2 kilo daha fazla zayıflanmasını sağlar.
kuşkonmazda, keten tohumunda ve brüksel lahanasında bol miktarda bulunur.
Faydalandığımız Kaynaklar:
Okuyucu Yorumları 0 yorum