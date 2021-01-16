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Göbekçi hırsız yakalandı

16.01.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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Göbekçi hırsız yakalandı

Mersin’de evlerin kapı kilit göbeğini sökerek hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi, çıkarıldı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde il merkezinde ikametlerin giriş kapısının kilit göbeğini yerinden sökerek, evlerden hırsızlık yapan şahıs veya şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Mersin’de evlerin kapı kilit göbeğini sökerek hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi, çıkarıldı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde il merkezinde ikametlerin giriş kapısının kilit göbeğini yerinden sökerek, evlerden hırsızlık yapan şahıs veya şahıslara yönelik çalışma yaptı. Olayların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şahsın Uğur A. olduğunu belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şahsı gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, şahsın hırsızlık yapacağı bölgelerde kontrol yapma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Göbekçi hırsız yakalandı

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