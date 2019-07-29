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Göbeklitepe için yola çıkan "Küçük 1 aile" Mersin'e ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 16:08 | Son Güncelleme

Muğla'dan bisikletleriyle Göbeklitepe gitmek için yola çıkan ve kendilerine "Küçük 1 aile" adını veren Pekçedenöz ailesi Mersin'e geldi - Baba Rüştü Pekçedenöz: "Ailece bisiklet kültürüne katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Bu kültürün gelişmesi için elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz"

MERSİN (AA) - "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye bisikletleriyle gitmek için Muğla'dan yola çıkan 4 kişilik aile, yaklaşık bin kilometre pedal çevirerek Mersin'e ulaştı.

Kendilerine "Küçük 1 aile" adını veren baba Rüştü, anne Özgür, çocukları Ceren ve Mithatcan Pekçedenöz, yolculuklarına Mersin'de mola verdi.

Mersin'de bininci kilometreye ulaştıkları için pasta kesen aile, bisikletlerinin bakımını yaptırdıktan sonra turlarına devam edecek.

Rüştü Pekçedenöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin'de çok güzel karşılandıklarını söyledi.

Turun duygusal ve güzel anılarla geçtiğini kaydeden Pekçedenöz, "İyi dostluklarımız oldu. Ailece bisiklet kültürüne katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Bu kültürün gelişmesi için elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Yol dinamik bir şey. Yolda yokuş çıkarken pes etmemeyi, inerken hayattan daha fazla zevk almayı ve yardımlaşmayı öğreniyorsunuz. Çocuklarıma iyi bir deneyim oluyor. Çocuklarımın öz güvenlerinde büyük değişim var." diye konuştu.

Göbeklitepe'nin anlam ve önemine dikkati çekmek istediklerini belirten Pekçedenöz, bu turun yıllar sonra da anlam taşıyacağını düşündüklerini vurguladı.

Bininci kilometreye ulaşmanın da mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Pekçedenöz, "Mithatcan'ın kilometre saati bini gösteriyor. Hem ona moral ve motivasyon olması hem de 11 yaşındaki bir çocuğun bin kilometre bisiklete binmiş olması sebebiyle onu bir pastayla anlamlandırıp, yüzünü gülümsetmek istedik. Göbeklitepe'de daha büyük pasta keseceğiz." dedi.

Özgül Pekçedenöz ise turun son etaplarına sıcak havayla girdiklerini ifade etti.

Yolculuğun zorlukları olduğunu ancak bununla başa çıkabildiklerini belirten Pekçedenöz,"Yolda fark etmediğimiz güzelliğin farkına varıyoruz. 'Yol öğretir' anlayışıyla konfor alanımızdan çıkıp, yolun bize sunduğu güzellikleri deneyimliyoruz." dedi.

Ceren ve Mithatcan Pekçedenöz de yolda keyifli zaman geçirdiklerini ve bu tura katıldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

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bisiklet Küçük 1 aile Mersin

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