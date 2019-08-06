Göçerlerin zorlu süt yolculuğu

BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sıcak illerden Bitlis'in serin yaylalarına gelen göçerler, en kaliteli sütlerden peynir yapabilmek için zorlu doğa koşullarıyla mücadele ederek geçimlerini sağlıyor.

Geniş mera ve yaylaları, zengin bitki örtüsüyle her yıl onlarca göçer ailenin tercih ettiği Bitlis'te, yaz aylarında hayvancılığın en yoğun dönemleri yaşanıyor. Bu yıl sıcak illerden kente gelerek yayla kiralayan 315 göçer aile, 27 bölgede yaklaşık 100 bin küçükbaş hayvan besliyor.

Havaların ısınmasıyla konakladıkları yaylalarda doğayla iç içe yaşam sürdüren, kent yaşamından, teknolojik imkanlardan uzaklaşan göçerler, Bitlis'in dağlarında kendiliğinden yetişen şifalı otlarla beslenen hayvanlardan elde ettikleri sütlerle en lezzetli peynirleri ve süt ürünlerini üretiyor.

Batman'dan gelip Nemrut Yaylası'na yerleşen göçerler de her gün çadırlarının bulunduğu alandan 6 kilometre uzakta otlayan hayvanların yanına gidebilmek için zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

Kimi zaman yürüyerek kimi zaman eşek sırtında sarp kayalıkları tırmandıktan sonra hayvanlara ulaşan göçerler, 4 saat süren süt sağımının ardından aynı yolu kullanarak çadırların bulunduğu alana dönüyor.