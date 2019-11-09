Göçmen botu battı: 1 kayıp

Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar sahilinden lastik bot ile Yunanistan’ı Kos adasına yasa dışı yollardan kaçarken bindikleri botun batması sonucu botta bulunan 7 kişiden birisinin kayıp olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Akyarlar koyundan lastik bota binen 7 kişi Hüseyin burnu açıklarında bindikleri lastik botun su alması sonucu battı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Sahil Güvenliğe ait iki bot olay yerine sevk edildi.

Lastik bottaki 7 kişiden 6’sı kurtarılırken, bir düzensiz göçmenin kayıp olduğu öğrenildi. Bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve dalgıç timi yönlendirildi. Kayıp bir düzensiz göçmenin arama çalışmaları helikopter ve dalgıç timi tarafından sürdürülüyor.

