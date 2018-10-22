Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Eğitim Fakültesi Psikolojik ve Rehberlik Danışmanlık (PDR) Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, göçmen çocuklara resimle terapi gerçekleştirdi.
Topluma Hizmet Uygulaması dersi kapsamında Kafkas Üniversitesi PDR Bölümü son sınıf öğrencileri, Paşaçayır Mahallesi'nde ikamet eden Afganistan uyruklu çocuklarla bir araya geldi.
Burada 4-10 yaş grubu çocuklarla buluşan öğrenciler, onlarla birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Öğrenciler, göçmen çocukların yaşadığı travmaları ele aldı.
Üniversite öğrencileri, terapi esnasında çocuklarla tek tek ilgilenerek resim çizdirdi. Çizilen resimleri toplayan öğrenciler daha sonra onları değerlendirerek çocukların yaşadıkları sorunları bilimsel zeminde değerlendirecek.
KAÜ PDR öğrencisi Neslihan Ağrı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afgan çocukların yanına 15 kişilik bir ekiple geldiklerini söyledi.
Topluma Hizmet Uygulaması dersi kapsamında çocuklarla bir araya geldiklerini belirten Ağrı, "Bu uygulama çerçevesinde öğrencilere resim çizdirerek onların duygularını, yansımalarını daha iyi ele alabiliyoruz." dedi.
Ağrı, çocukların yaşadıklarının, çizilen resimlerle çözümlenmeye çalışıldığını ifade ederek, "Onların kağıda yansıttığı resimler, çizdikleri her şey veya kağıdı kullanma şekilleri onların ruh durumlarını yansıtan birer ip ucu aslında." diye konuştu.
- "Kötü geçmişi, kağıda yansıtsınlar diye buradayız"
Çocukları zor şartlar altında Türkiye'ye geldiğini belirten Ağrı, "Buradaki çocuklar gerek savaş ortamından gerek açlık, sefalet ortamlarından çıkıp gelmiş. Bunların izlerini her zaman ruhlarında zaten taşıyacaklar. Bugün burada resimde ortaya çıkar, yarın büyüdükleri zaman farklı bir şekilde ortaya çıkar. İçlerinde bastırdıkları kötü duyguları, kötü geçmişi, kağıda yansıtsınlar, rahatlasınlar diye buradayız." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Yüsra Doğan da çocuklara destek olmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Çocukların çizdiği resimlerle birlikte onların bilinç altından dışa vurumunu beyaz resimlerle incelemek için buradayız. Burada çocuklara dağıttığımız kağıtlara insan, ağaç, güneş gibi figürler çizmesini istiyoruz." dedi.
- "Resimle terapi uyguluyoruz"
Çocukların çizdikleri resimleri inceleyeceklerini kaydeden Doğan, "Onların kağıtları delmeleri, çok kalın çizgiler çizmeleri, bunların hepsi bir şeyi temsil ediyor. Biz de bu resimlerin hepsini topladıktan sonra bunlar hakkında bir yoruma ulaşacağız. Daha sonra ilerleyen süreçlerde tekrardan onlarla bir rehabilite geliştirme için buraya geleceğiz." açıklamasında bulundu.
Öğrencilerden Erdem Aynacı ise çocuklarla güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Buradaki insanların yaşadıkları ortamı görmek için geldik ve onlara nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. Çocuklar için resimle terapi uyguluyoruz ve bunları ilerleyen zamanlarda yorumlayacağız. Bu yorumlar sayesinde rehabilitasyon süreci geçireceğiz hep birlikte, inşallah güzel olur." şeklinde konuştu.
Kaşıkçı soruşturmasında 5 Türk ifade veriyor
Lise öğrencilerinin evdeki deneylerinin sonu korkunç oldu!
Eşinden habersiz kredi çeken yandı!
CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi
Yeni damadı çırılçıplak ağaca bağladılar!
Mansur Yavaş Ankara'da İYİ Parti'den mi aday olacak? CHP'den Abdüllatif Şener sürprizi
Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi
Endonezya'daki depremde ölü sayısı 2 bin 256'ya yükseldi