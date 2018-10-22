Topluma Hizmet Uygulaması dersi kapsamında çocuklarla bir araya geldiklerini belirten Ağrı, "Bu uygulama çerçevesinde öğrencilere resim çizdirerek onların duygularını, yansımalarını daha iyi ele alabiliyoruz." dedi.

Ağrı, çocukların yaşadıklarının, çizilen resimlerle çözümlenmeye çalışıldığını ifade ederek, "Onların kağıda yansıttığı resimler, çizdikleri her şey veya kağıdı kullanma şekilleri onların ruh durumlarını yansıtan birer ip ucu aslında." diye konuştu.

- "Kötü geçmişi, kağıda yansıtsınlar diye buradayız"

Çocukları zor şartlar altında Türkiye'ye geldiğini belirten Ağrı, "Buradaki çocuklar gerek savaş ortamından gerek açlık, sefalet ortamlarından çıkıp gelmiş. Bunların izlerini her zaman ruhlarında zaten taşıyacaklar. Bugün burada resimde ortaya çıkar, yarın büyüdükleri zaman farklı bir şekilde ortaya çıkar. İçlerinde bastırdıkları kötü duyguları, kötü geçmişi, kağıda yansıtsınlar, rahatlasınlar diye buradayız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Yüsra Doğan da çocuklara destek olmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Çocukların çizdiği resimlerle birlikte onların bilinç altından dışa vurumunu beyaz resimlerle incelemek için buradayız. Burada çocuklara dağıttığımız kağıtlara insan, ağaç, güneş gibi figürler çizmesini istiyoruz." dedi.