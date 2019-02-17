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"Göçmen kaçakçıları var" ihbarından kaçak kazı yapanlar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 00:35 | Son Güncelleme

Sahil güvenlik ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılarının bulunduğu ihbarı üzerine gittikleri Didim'deki Tekağaç Burnu mevkisinde kaçak kazı yapma hazırlığındaki 3 kişiyi yakaladı

Aydın'ın Didim ilçesinde deniz kenarında kaçak yazı yapma hazırlığında oldukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu mevkisindeki fenerin yakınlarında düzensiz göçmen kaçakçılarının olduğu yönünde ihbar aldı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yürütülen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, bölgede kaçak kazı yapmak için bulunduğu, araçlarında yapılan aramada da kazı malzemeleri ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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